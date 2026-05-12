"Евровидение-2026": песни участников первого полуфинала и порядок их выступлений

Представитель Молдовы на "Евровидении-2026" / © Associated Press

Реклама

Во вторник, 12 мая, в 22:00 начнется международный песенный конкурс "Евровидение-2026" - событие, которого еврофанаты с нетерпением ждали год.

На главную музыкальную сцену в Вене, Австрия, выйдут 15 стран-участниц, однако лишь десяти из них удастся завоевать билет в финал. Кстати, в этом году в полуфиналах победителей будут определять не только зрители, но и профессиональное жюри.

Редакция ТСН.ua традиционно будет вести текстовую онлайн-трансляцию. Мы оперативно будем сообщать вам о самых интересных событиях на конкурсе, а также имена первых финалистов. А пока же предлагаем узнать, в каком порядке страны будут выступать в первом полуфинале и с какими песнями они будут соревноваться за победу.

Реклама

Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!

Швеция: Felicia - My System

Хорватия: Lelek — Andromeda

Греция: Akylas - Ferto

Португалия: Bandidos do Cante - Rosa

Грузия: Bzikebi - On Replay

Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin

Черногория: Tamara Živković - Nova Zora

Эстония: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True

Израиль: Noam Bettan - Michelle

Бельгия: Essyla - Dancing on the Ice

Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más

Сан-Марино: Senhit - Superstar

Польша: Alicja - Pray

Сербия: Lavina - Kraj Mene

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, где можно посмотреть "Евровидение-2026", кто будет ведущим конкурса и какие шансы у Украины на победу. К слову, страну в этом году представляет певица LELÉKA с песней Ridnym.

Новости партнеров