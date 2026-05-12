"Евровидение-2026": песни участников первого полуфинала и порядок их выступлений
Наконец-то станут известны имена первой десятки финалистов песенного конкурса.
Во вторник, 12 мая, в 22:00 начнется международный песенный конкурс "Евровидение-2026" - событие, которого еврофанаты с нетерпением ждали год.
На главную музыкальную сцену в Вене, Австрия, выйдут 15 стран-участниц, однако лишь десяти из них удастся завоевать билет в финал. Кстати, в этом году в полуфиналах победителей будут определять не только зрители, но и профессиональное жюри.
Редакция ТСН.ua традиционно будет вести текстовую онлайн-трансляцию. Мы оперативно будем сообщать вам о самых интересных событиях на конкурсе, а также имена первых финалистов. А пока же предлагаем узнать, в каком порядке страны будут выступать в первом полуфинале и с какими песнями они будут соревноваться за победу.
Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!
Швеция: Felicia - My System
Хорватия: Lelek — Andromeda
Греция: Akylas - Ferto
Португалия: Bandidos do Cante - Rosa
Грузия: Bzikebi - On Replay
Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin
Черногория: Tamara Živković - Nova Zora
Эстония: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True
Израиль: Noam Bettan - Michelle
Бельгия: Essyla - Dancing on the Ice
Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más
Сан-Марино: Senhit - Superstar
Польша: Alicja - Pray
Сербия: Lavina - Kraj Mene
К слову, страну в этом году представляет певица LELÉKA с песней Ridnym.