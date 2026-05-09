"Евровидение-2026": победительница прошлых лет неожиданно отказалась от выступления и сообщила причину

Сертаб Эренер

Реклама

Турецкая победительница международного песенного конкурса Сертаб Эренер отказалась от выступления на юбилейном «Евровидении-2026»в Вене и объяснила, почему не присоединится к гранд-финалу.

Артистка неожиданно сообщила, что не выйдет на сцену финального шоу 16 мая. Именно в этот вечер в Вене запланирован большой концерт победителей и звезд разных лет конкурса. Организаторы готовят масштабный интервал-акт к 70-летию музыкального события. Впрочем, Сертаб Эренер решила не участвовать в праздновании. Певица объяснила, что на ее решение повлияла международная ситуация в мире. К тому же в тот же день она имеет собственный концерт в Стамбуле. Видеообращение сохранили на канале New Türk Tv

«Я вам скажу кое-что, чего никто не знает: меня пригласили в Вену на финальный вечер, чтобы выступить на Евровидении. Но из-за текущей мировой политической ситуации я не захотела там быть. И, кроме того, 16 мая у меня уже был запланирован собственный концерт», — сказала Сертаб Эренер.

Реклама

Сертаб Эренер

Ролик с заявлением артистки появилось в Сети после ее публикации в Instagram Stories. Несмотря на отказ турецкой звезды, юбилейный вечер все же соберет на сцене немало культовых участников конкурса. Среди приглашенных — украинские артистки Руслана и Верка Сердючка.

Напомним, недавно Руслана сделала громкое заявление о LELÉKA за неделю до «Евровидения-2026» и оценила ее шансы.

Новости партнеров