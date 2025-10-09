"Евровидение-2026" под угрозой срыва: в Австрии объяснили причину риска отмены

"Евровидение-2026" / © Getty Images

Следующее "Евровидение", которое должно состояться в 2026 году в Австрии, может оказаться под угрозой срыва.

Страна-хозяйка рассматривает возможность отказаться от проведения конкурса из-за споров вокруг участия Израиля. Как сообщает издание OE24, федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что не согласится проводить конкурс, если Израиль будет исключен из участия. По его словам, такой шаг будет противоречить европейским принципам равенства и недискриминации.

"Невозможно, чтобы именно мы, как никто другой, запрещали еврейскому артисту приехать в Вену", — подчеркнул Штокер.

Ранее ряд стран, в частности Словения, Хорватия, Ирландия и Испания, публично призвали дисквалифицировать Израиль из-за политической ситуации. Михаэль Людвиг, мэр австрийской столицы, согласился, что исключение Израиля было бы "ошибкой", однако призвал не отменять конкурс, ведь это освободит Вену от значительных доходов и внимания туристов.

Несмотря на политические споры, вещатель ORF — австрийская компания общественного телерадиовещания — уже заключил соглашение с Европейским вещательным союзом (EBU) и взял на себя обязательства организовать "Евровидение-2026". Если же Австрия все-таки откажется от проведения, ORF может быть обязан уплатить штраф в размере около 40 миллионов евро.

