"Евровидение-2026": порядок выступлений участников во втором полуфинале и их песни
Именно во втором полуфинале свой конкурсный номер покажет и представительница Украины LELÉKA.
Уже 14 мая, в четверг, состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2026", где наконец-то объявят имена всех финалистов.
На сцену выйдут 15 стран-участниц, среди которых и украинская представительница LELÉKA. За желанный билет в гранд-финал будут соревноваться Болгария, Азербайджан, Румыния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Кипр, Латвия, Дания, Австралия, Украина, Албания, Мальта и Норвегия.
Зрители и профессиональные судьи во втором полуфинале выберут еще одну десятку финалистов, которые присоединится к победителям первого полуфинала, стран "Большой четверки" и Австрии и вместе с ними поборются за хрустальный кубок "Евровидения".
А пока же редакция сайта ТСН.ua подготовила важную подборку. Предлагаем узнать, в каком порядке страны будут выступать во втором полуфинале, и послушать их конкурсные песни.
Болгария: DARA - Bangaranga
Азербайджан: Jiva - Just Go
Румыния: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
Люксембург: Eva Marija - Mother Nature
Чехия: Daniel Zizka - Crossroads
Армения: Simon - Paloma Rumba
Швейцария: Veronica Fusaro — Alice
Кипр: Antigoni - JALLA
Латвия: Atvara - Ēnā
Дания: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
Австралия: Delta Goodrem - Eclipse
Украина: LELÉKA - Ridnym
Албания: Alis - Nân
Мальта: Aidan — Bella
Норвегия: Jonas Lovv - YA YA YA
Отметим, редакция сайта ТСН.ua традиционно будет вести текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала, чтобы наши читатели не пропустили ничего интересного. А пока же предлагаем вспомнить, каким был первый полуфинал в фото, где было нарушение правил, копия номера украинской певицы Jerry Heil и свадьба на сцене.