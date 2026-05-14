"Евровидение-2026": порядок выступлений участников во втором полуфинале и их песни

Уже 14 мая, в четверг, состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2026", где наконец-то объявят имена всех финалистов.

На сцену выйдут 15 стран-участниц, среди которых и украинская представительница LELÉKA. За желанный билет в гранд-финал будут соревноваться Болгария, Азербайджан, Румыния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Кипр, Латвия, Дания, Австралия, Украина, Албания, Мальта и Норвегия.

Зрители и профессиональные судьи во втором полуфинале выберут еще одну десятку финалистов, которые присоединится к победителям первого полуфинала, стран "Большой четверки" и Австрии и вместе с ними поборются за хрустальный кубок "Евровидения".

А пока же редакция сайта ТСН.ua подготовила важную подборку. Предлагаем узнать, в каком порядке страны будут выступать во втором полуфинале, и послушать их конкурсные песни.

Болгария: DARA - Bangaranga

Азербайджан: Jiva - Just Go

Румыния: Alexandra Căpitănescu - Choke Me

Люксембург: Eva Marija - Mother Nature

Чехия: Daniel Zizka - Crossroads

Армения: Simon - Paloma Rumba

Швейцария: Veronica Fusaro — Alice

Кипр: Antigoni - JALLA

Латвия: Atvara - Ēnā

Дания: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem

Австралия: Delta Goodrem - Eclipse

Украина: LELÉKA - Ridnym

Албания: Alis - Nân

Мальта: Aidan — Bella

Норвегия: Jonas Lovv - YA YA YA

Отметим, редакция сайта ТСН.ua традиционно будет вести текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала, чтобы наши читатели не пропустили ничего интересного. А пока же предлагаем вспомнить, каким был первый полуфинал в фото, где было нарушение правил, копия номера украинской певицы Jerry Heil и свадьба на сцене.

