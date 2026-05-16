"Евровидение-2026": представитель Дании с мокрыми волосами и в сетке со стразами чувственно открыл финал

Дания на "Евровидении-2026" / © Associated Press

Только что в городе Вена, Австрия, начался грандиозный финал международного песенного конкурса "Евровидение-2026".

За победу соревнуются 25 стран-участниц. И первым из финалистов на сцену вышел представитель Дании - 27-летний певец Søren Torpegaard Lund. Артист чувственно исполнил композицию Før Vi Går Hjem.

Номер исполнителя был очень нежным. Сначала представитель Дании порадовал спокойным вокалом, но со временем добавлял экспрессии, а в конце вообще удивил длинной нотой.

Особого внимания заслуживает и номер, который был связан со стеклянной конструкцией. Там представитель Дании танцевал вместе со своим балетом, а затем выходил за пределы.

Søren Torpegaard Lund был одет в брюках, белой рубашке, которую потом снял и под ней виднелась сетка со стразами. Исполнитель сделал легкий макияж, а волосы его были собраны в мокрой укладке.

