"Евровидение-2026": представительница Румынии попала в скандал из-за провокационного подтекста в песне

«Евровидение-2026»

Песня Румынии для «Евровидения-2026» вызвала громкий скандал — композицию «Choke Me» в исполнении Александры Капитанеску призывают дисквалифицировать из-за противоречивого текста.

Трек, с которым певица должна представлять страну на конкурсе, резко раскритиковали правозащитники и часть фанатов шоу, сообщает The Guardian. Они утверждают, что композиция романтизирует опасную практику сексуального удушения. В частности, в песне многократно повторяется фраза «choke me» («задуши меня»), а также звучат строки о том, что героине «трудно дышать». Из-за этого активисты считают, что подобный месседж может создавать опасные ассоциации для молодой аудитории.

«Повторяющееся сексуальное послание „задуши меня“ демонстрирует тревожное пренебрежение здоровьем и благополучием молодых женщин», — заявила Клэр МакГлинн — профессор права в Даремском университете.

По словам эксперта, подобные тексты могут способствовать нормализации рискованного поведения. В соцсетях тем временем развернулась дискуссия: часть поклонников конкурса призывает изменить слова песни или вообще снять ее с участия.

«Эта песня — и ее выбор Румынией и Евровидением — представляют собой безрассудную нормализацию опасной практики. Это быстрая и беззаботная игра с жизнями молодых женщин», — добавила МакГлинн.

Пока официальной реакции организаторов Европейского вещательного союза или представителей артистки не было. Впрочем дискуссия вокруг трека уже стала одной из самых громких перед новым сезоном конкурса.

Напомним, недавно вокруг «Евровидения-2026» произошел еще один громкий скандал. Руководителя вещателя-организатора конкурса обвинили в сексуальных домогательствах.