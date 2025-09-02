"Евровидение-2026": раскрыто имя певицы, которая станет музыкальным продюсером Нацотбора

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

"Суспільне мовлення" объявило имя нового продюсера Нацотбора на "Евровидение-2026".

Им стала Джамала — артистка, которая принесла триумф для Украины на конкурсе 2016 года с песней "1944". Об этом говорится в сообщении "Суспільного мовлення" в Instagram. Исполнительница будет отвечать за музыкальное наполнение конкурса, поиск новых подходов и современное звучание песен, которые будут претендовать на право представлять Украину.

"Наконец мы можем раскрыть имя нового музыкального продюсера Национального отбора на "Евровидение-2026" — им стала певица и автор песен Джамала. Победительница "Евровидения-2016", которая семь раз выбирала в составе жюри представителей от Украины, лауреат высшей Национальной Шевченковской премии 2024 и член Академии Грэмми дебютирует в качестве музыкального продюсера Нацотбора", — говорится в заявлении.

Джамала — продюсер Нацотбора на "Евровидение-2026" / © instagram.com/suspilne.eurovision

Отметим, в 2026 году "Евровидение" будет праздновать свое 70-летие в Вене. Песенный марафон стартует с двух полуфиналов — 12 и 14 мая, а решающий гранд-финал отгремит 16 мая на сцене Wiener Stadthalle, крупнейшей крытой арене Австрии. Для австрийской столицы это уже третья возможность принимать у себя главное музыкальное шоу Европы.

Тем временем в Сети уже активно обсуждают возможных участников нацотбора на "Евровидение-2026". В частности, недавно известный продюсер Михаил Ясинский начал горячую дискуссию о присутствии среди претендентов популярной певицы Jerry Heil и сделал заявление с неожиданным призывом.