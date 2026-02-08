"Евровидение-2026": Ridnym - перевод и текст конкурсной песни LELÉKA от Украины

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

В субботу, 7 февраля, состоялся нацотбор на международный песенный конкурс "Евровидение-2026", где победила певица LELÉKA.

Артистка в мае поедет в Вену с песней Ridnym. Композиция начала зарождаться еще за месяц до начала полномасштабной войны в Украине. Артистка говорит, что на фоне неутешительных новостей все свои переживания вместила в творчество. В композиции Ridnym певица заложила основной смысл, что украинцы своими поступками творят судьбу.

"В песне есть игра слов "wish you" с английского, что я желаю всем нам новой судьбы, и "вышью новой судьбы". Для меня это не о вышивке, а именно о том, что мы своими делами, своей кровью, донатами, неравнодушием вышиваем, то есть творим, новую судьбу для всех нас", - комментирует артистка.

LELÉKA поет песню на двух языках - английском и украинском. Редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться с текстом композиции, а также с переводом.

Ridnym - текст песни

Green into rust, trust in the change

Everything fades be that as it may

Red into dust, cut from the branch

Leaves in the flames, nothing is safe

Виш'ю, виш'ю

Виш'ю нову долю

Виш'ю, виш'ю рідним

Найріднішим

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

I know the roots still carry water

When all the seeds we've sown

Blossom and lead us home

We'll see the trees grow even taller

Нову долю виш'ю (Виш'ю, виш'ю)

Рідним, найріднішим (Виш'ю, виш'ю)

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

We'll see the trees grow even taller

Ooh…

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

I know the roots still carry water

When all the seeds we've sown

Blossom and lead us home

We'll see the trees grow even taller

Ridnym - перевод песни

Зелене стає іржею, довірся змінам

Все зникає, будь що буде

Червоне стає пилом, зрізане з гілки

Листя у вогні, у небезпеці все

Виш'ю, виш'ю

Виш'ю нову долю

Виш'ю, виш'ю рідним

Найріднішим

Коли ми протистоїмо своїм страхам

І перетворюємо всі наші біди на радість

Я знаю, що коріння досі несе воду

Коли все посіяне нами насіння

Розквітне й приведе нас додому

Ми побачимо, як дерева виростуть ще вище

Нову долю виш'ю (Виш'ю, виш'ю)

Рідним, найріднішим (Виш'ю, виш'ю)

Коли ми протистоїмо своїм страхам

І перетворюємо всі наші біди на радість

Ми побачимо, як дерева виростуть ще вище

У-у-у…

Коли ми протистоїмо своїм страхам

І перетворюємо всі наші біди на радість

Я знаю, що коріння досі несе воду

Коли все посіяне нами насіння

Розквітне й приведе нас додому

Ми побачимо, як дерева виростуть ще вище

