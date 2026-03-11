ТСН в социальных сетях

"Евровидение-2026": руководителя вещателя-организатора конкурса обвинили в сексуальных домогательствах

Глава телекомпании, проводящей «Евровидение-2026», ушел с должности после обвинений в сексуальном домогательстве.

Анастасия Гребешко
"Евровидение-2026"

«Евровидение-2026» / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Генеральный директор австрийского общественного вещателя ORF Роланд Вайсманн покинул пост после того, как один из сотрудников компании выдвинул против него обвинения в сексуальных домогательствах. Именно этот вещатель отвечает за проведение «Евровидения-2026».

В заявлении компании отметили, что руководитель не признает обвинений, однако ситуация требует быстрого и прозрачного рассмотрения. Поэтому его отставка вступила в силу сразу. В вещателе также поблагодарили Вайсманна за почти 30 лет работы.

«Евровидение-2026» / © Getty Images

«Евровидение-2026» / © Getty Images

Адвокат бывшего гендиректора сообщил, что его подзащитному не предоставили полной информации о сути выдвинутых претензий. По его словам, решение уйти с должности было принято, чтобы не наносить репутационный ущерб компании.

Временно обязанности руководителя ORF будет исполнять директор радиоподразделения компании Ингрид Турнер.

Скандал произошел за несколько месяцев до проведения «Евровидения-2026», которыое в этом году будет принимать Вена. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а финал должен состояться 16 мая. Ожидается участие 35 стран.

«Евровидение-2026»

«Евровидение-2026»

К тому же президент испанского общественного вещателя RTVE Хосе Пабло Лопес призвал пересмотреть правила Европейского вещательного союза. Он предложил рассмотреть возможность недопуска к песенному конкурсу стран, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта — инициатива, которая потенциально может касаться как Украины, так и Израиля.

Напомним, недавно Испания отказалась от участия в «Евровидении». Общественный вещатель страны также требует отстранения от конкурса Украины и Израиля.

