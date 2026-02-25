"Евровидение-2026": Руслана стала судьей отбора одной из стран и будет выбирать конкурента для Украины

Руслана / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Победительница «Евровидения-2004» Руслана Лыжичко присоединится к определению представителя Германии на конкурс 2026 года. Украинскую артистку пригласили в состав международного жюри немецкого национального отбора.

Певица, которая в свое время покорила Европу песней Wild Dances, будет оценивать конкурсантов по вокальному уровню, сценической харизме и целостности номеров. В отборе будут соревноваться девять исполнителей, а решение относительно трех суперфиналистов будут принимать 19 судей из разных стран-участниц конкурса. Окончательного победителя определит зрительское голосование во время финального шоу.

Руслана / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Комментируя свое назначение, Руслана подчеркнула, что воспринимает его как важную миссию. По ее словам, это возможность в очередной раз продемонстрировать европейскому сообществу силу украинской культуры и энергии. Артистка подчеркнула, что главная задача жюри — найти не просто качественную композицию, а исполнителя, способного создать выступление, которое запомнится миллионам.

Финал местного отбора в Германии состоится 28 февраля — начало трансляции запланировано на 18:15 по местному времени.

