"Евровидение-2026": Руслана сделала громкое заявление о LELÉKA за неделю до конкурса и оценила ее шансы

Руслана Лыжичко и LELEKA

Реклама

Украинская певица Руслана Лыжичко высказалась о шансах LELÉKA на «Евровидение-2026» и объяснила, почему конкурсная песня «Ridnym» уже сейчас выделяется среди других заявок.

Победительница «Евровидения-2004» убеждена: ориентироваться на букмекерские прогнозы нет смысла. По словам артистки, результаты конкурса часто ломают все предыдущие предсказания. Зато главное — то, что происходит в момент выхода на сцену. Именно тогда, говорит Руслана, артист или устанавливает контакт с залом, или теряет его. В то же время певица не скрывает, что считает выбор Украины удачным. Более того — после «Нацотбора» LELÉKA, по ее мнению, уже стала одним из самых заметных новых имен украинской сцены.

«Все будет зависеть от самой артистки: ее состояния, энергетики, того сигнала, который она отправит в зал и людям, которые будут смотреть выступление. Я уверена, что наш выбор правильный. После „Нацотбора“ LELÉKA буквально вспыхнула как одно из самых ярких музыкальных явлений современной украинской сцены. И независимо от того, что будет после „Евровидения“, она уже стала новой украинской звездой», — отметила Руслана.

Реклама

ЛЕЛЕКА

Отдельно певица обратила внимание на саму композицию «Ridnym». Она отметила, что трек не похож на шаблонную конкурсную поп-музыку и имеет собственный характер. Руслана считает, что именно сочетание украинской идентичности, современного звучания и нестандартных музыкальных решений может помочь LELÉKA зацепить международную аудиторию.

«Это не примитивная попса и не попытка быть копией кого-то другого. Я бы сказала, что это очень изысканная украинская поп-музыка. И именно та музыка, которая имеет все шансы взлететь на международном уровне. Если LELÉKA не остановится — а она точно не остановится — то станет одной из тех украинских артисток, которые способны зацепить не только европейскую аудиторию», — подчеркнула артистка.

ЛЕЛЕКА / © instagram.com/suspilne.eurovision

Руслана также добавила, что в песне Ridnym ее особенно поразил эклектичный микс различных стилей, языковых решений и музыкальных элементов. Несмотря на смелые эксперименты, композиция, по словам певицы, не теряет украинского характера и звучит самобытно даже в контексте мировой попсцены.

Отметим, LELÉKA получила право представлять Украину на «Евровидении-2026» после победы в «Нацотборе». Еще во время финала отбора Руслана Лыжичко публично поддержала артистку и назвала ее «самородком», призвав украинцев голосовать именно за нее.

Реклама

Напомним, недавно впервые за 30 лет одной из стран позволили нарушить важное правило«Евровидения».

Новости партнеров