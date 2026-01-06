"Евровидение-2026": стала известна дата финала нацотбора

Нацотбор на "Евровидение-2026" / © instagram.com/eurovision.ua

Наконец-то стало известно, когда в Украине состоится Национальный отбор на международный песенный конкурс "Евровидение-2026".

"Суспільне" объявило дату. Финал нацотбора, который будут транслировать в формате большого телевизионного концерта, отгремит в субботу, 7 февраля. Именно тогда и станет известного, кто будет представлять Украину на "Евровидении-2026" в Вене.

Тем временем креативный продюсер нацотбора Герман Ненов раскрыл слоган конкурса. Главный месседж Национального отбора - "Будь уникальным". Как говорит Герман Ненов, именно по такому принципу и создают нацотбор.

Уже известна дата Национального отбора на "Евровидение-2026" / © instagram.com/suspilne.eurovision

"Ключевой линией нынешнего нацотбора станет месседж "Будь уникальным". Это не просто слоган, а принцип, который мы интегрируем во все элементы шоу: от посткардов и сценического дизайна до перформансов, позиционирования участников и подхода к формированию жюри. Это закономерно, ведь для победы на "Евровидении" всегда нужны индивидуальность и собственный голос", - комментирует Ненов.

Кстати, у Национального отбора будет важная социальная миссия. На конкурсе будут собирать средства для Superhumans на поддержку пострадавших во время военных действий, в частности на протезирование. Кстати, задонатить средства можно уже прямо сейчас.

Напомним, до "Евровидения-2026" осталось еще более четырех месяцев. Однако уже есть первые букмекерские ставки, где Украина оказалась среди лидеров.