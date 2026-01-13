"Евровидение-2026": стали известны имена 10 финалистов нацотбора

Нацотбор на "Евровидение-2026"

Общественное Вещание окончательно сформировало список финалистов Национального отбора на «Евровидение-2026».

Десятого участника украинцы выбрали путем онлайн-голосования в приложении «Дія». По результатам голосования, которое длилось с 8 по 13 января, наибольшую поддержку зрителей получил KHAYAT. Артист с песней «Герци» собрал 91 758 голосов, что стало рекордным результатом за всю историю голосований в «Дії» во время нацотборов. Всего в голосовании приняли участие более 283 тысяч украинцев.

Таким образом KHAYAT присоединился к девяти исполнителям, которых ранее выбрало жюри по итогам прослушиваний. Все финалисты будут бороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе.

Финалисты нацотбора на «Евровидение-2026» / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Финалисты нацотбора-2026 и их песни:

Jerry Heil — Catharticus (Prayer)

KHAYAT — «Герци»

LAUD — Lightkeeper

LELÉKA — Ridnym

Molodi — legends

Monokate — «ТYТ»

Mr. Vel — Do Or Done

The Elliens — Crawling Whispers

Valeriya Force — Open Our Hearts

«ЩукаРиба» — «Моя земля»

В свою очередь KHAYAT раскрыл смысл конкурсной композиции. По словам артиста, «Герци» — это не песня о победе или борьбе, а честный разговор о внутреннем состоянии человека, который оказался на грани выносливости, когда привычные ориентиры перестают работать, а ответы не находятся сразу.

Услышать все конкурсные треки вживую зрители смогут уже 15 января — в пространстве Origin Stage, где состоится концерт-презентация песен финалистов. В тот же день проведут жеребьевку порядка выступлений в финале Нацотбора.

Отметим, представителя Украины на «Евровидении-2026» определят по результатам совместного голосования жюри и зрителей во время финального шоу, которое состоится 7 февраля.

Напомним, юбилейный, 70-й песенный конкурс «Евровидение», будет принимать Вена. Гранд-финал запланирован на 16 мая, а полуфиналы состоятся 12 и 14 мая. Конкурс пройдет на самой большой крытой арене Австрии — Wiener Stadthalle.