"Евровидение-2026": стали известны имена 10 финалистов нацотбора
Поддержка украинцами этого певца установила новый рекорд на конкурсе.
Общественное Вещание окончательно сформировало список финалистов Национального отбора на «Евровидение-2026».
Десятого участника украинцы выбрали путем онлайн-голосования в приложении «Дія». По результатам голосования, которое длилось с 8 по 13 января, наибольшую поддержку зрителей получил KHAYAT. Артист с песней «Герци» собрал 91 758 голосов, что стало рекордным результатом за всю историю голосований в «Дії» во время нацотборов. Всего в голосовании приняли участие более 283 тысяч украинцев.
Таким образом KHAYAT присоединился к девяти исполнителям, которых ранее выбрало жюри по итогам прослушиваний. Все финалисты будут бороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе.
Финалисты нацотбора-2026 и их песни:
Jerry Heil — Catharticus (Prayer)
KHAYAT — «Герци»
LAUD — Lightkeeper
LELÉKA — Ridnym
Molodi — legends
Monokate — «ТYТ»
Mr. Vel — Do Or Done
The Elliens — Crawling Whispers
Valeriya Force — Open Our Hearts
«ЩукаРиба» — «Моя земля»
В свою очередь KHAYAT раскрыл смысл конкурсной композиции. По словам артиста, «Герци» — это не песня о победе или борьбе, а честный разговор о внутреннем состоянии человека, который оказался на грани выносливости, когда привычные ориентиры перестают работать, а ответы не находятся сразу.
Услышать все конкурсные треки вживую зрители смогут уже 15 января — в пространстве Origin Stage, где состоится концерт-презентация песен финалистов. В тот же день проведут жеребьевку порядка выступлений в финале Нацотбора.
Отметим, представителя Украины на «Евровидении-2026» определят по результатам совместного голосования жюри и зрителей во время финального шоу, которое состоится 7 февраля.
Напомним, юбилейный, 70-й песенный конкурс «Евровидение», будет принимать Вена. Гранд-финал запланирован на 16 мая, а полуфиналы состоятся 12 и 14 мая. Конкурс пройдет на самой большой крытой арене Австрии — Wiener Stadthalle.