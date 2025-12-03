ТСН в социальных сетях

"Евровидение-2026": стали известны имена 9 финалистов нацотбора

Вскоре в этот список попадет еще один участник, которого украинцы будут выбирать путем голосования.

Финалисты нацотбора на Евровидение-2026

Сегодня, 3 декабря, организаторы Национального отбора на «Евровидение-2026» официально назвали имена девяти артистов, которые уже гарантированно попали в финал конкурса.

В этом году среди финалистов снова видим возвращение любимцев публики. Так, Jerry Heil и LAUD будут бороться за право представить Украину уже в четвертый раз, а группа MOLODI — во второй раз. Громким стало и возвращение фронтвумен группы Go_A, которая в 2021 году всколыхнула всю Европу хитом «Шум». На этот раз она выступит как сольная артистка под именем Monokate. Среди финалистов также есть 19-летняя Елена Усенко, которая в 2020 году заняла пятое место на «Детском Евровидении».

Полный список финалистов нацотбора на «Евровидение-2026» сейчас выглядит так:

  • Jerry Heil

  • LAUD

  • LELÉKA

  • MOLODI

  • Monokate

  • Mr. Vel

  • The Elliens

  • Valeriya Force

  • ЩукаРиба

Финалисты нацотбора на Евровидение-2026 / © instagram.com/suspilne.eurovision

Финалисты нацотбора на Евровидение-2026 / © instagram.com/suspilne.eurovision

Отметим, что список финалистов пополнит еще десятый участник, которого выберут украинские еврофаны путем голосования в «Дії». Голосование будет проходить среди артистов, которые ранее были заявлены в лонглисте, и стартует уже в ближайшее время.

Полный список участников финала объявят до 15 января 2026 года, а сам финал Нацотбора традиционно состоится в феврале.

