"Евровидение-2026": стали известны имена ведущих 70-го юбилейного конкурса

Виктория Сваровски и Михаэль Островски

Организаторы "Евровидения-2026" наконец-то рассекретили имена ведущих.

В этом году международный песенный конкурс организует австрийская телекомпания ORF. И хотя до "Евровидения-2026" осталось почти четыре месяца, но организаторы уже активно готовятся. На этот раз рассекретили имена ведущих, которых будет двое. Так, 70-й юбилейный конкурс доверили вести Виктории Сваровски и Михаэлю Островски.

Виктория Сваровски родом из Австрии. Она является телеведущей, предпринимательницей, моделью, дизайнером и певицей. Хотя Виктория происходит из известной семьи, она выбрала собственный карьерный путь. В 16 лет девушка подписала контракт с Sony Music и выпустила несколько синглов. Уже в 18 Виктория переехала в Лос-Анджелес, где развивала певческую карьеру.

Сваровски в 2016 году завоевала первое место на телешоу Let's Dance. А после этого стала судьей Das Supertalent. С 2018 года Виктория является ведущей Let's Dance. Кроме того, она выпускает собственные коллекции одежды и позирует на страницах мировых глянцев.

Что касается Михаэля Островски, то он является актером кино и сериалов, а также развивает карьеру телеведущего. В основном артист славится своими комедийными ролями. Кроме того, он писал сценарии для нескольких фильмов, а также пробовал свои силы в режиссерском кресле.

"Виктория Сваровски и Михаэль Островски - это две мотивированные, увлекательные и незаурядные личности, которые проведут нас сквозь зрелищные шоу песенного конкурса "Евровидение". Наша цель - поразить международную аудиторию со всего мира сенсационным телевизионным опытом. Мы разработали концепцию, а затем искали нужных ведущих - и мы их нашли!" - говорится в сообщении организаторов.

Отметим, "Евровидение-2026" состоится в мае в Вене на арене Винер-Штадтгалле. В конкурсе примут участие представители 35 стран. Кто поедет от Украины - пока неизвестно. Представителя страны определят 7 февраля на нацотборе. Однако букмекеры уже назвали вероятного победителя конкурса.