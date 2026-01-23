"Евровидение-2026": стали известны имена ведущих нацотбора

Леся Никитюк, Тимур Мирошниченко / © suspilne.media

Реклама

Общественное вещание объявило, кто будет вести финал национального отбора на "Евровидение-2026".

В этом году главными ведущими шоу станут Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк. Финал нацотбора состоится 7 февраля. В течение эфира ведущие будут работать в разных форматах: часть времени — вместе, а также отдельно в разных зонах локации. Для Тимура Мирошниченко, который уже много лет является официальным голосом «Евровидения» в Украине, это очередное возвращение к проекту. А Леся Никитюк впервые попробует себя в роли ведущей Нацотбора.

«Уже много лет я не пропускаю Нацотбор и международное „Евровидение“, всегда записываю в блокнот свой топ-5 песен, правда никогда не угадываю победителя, но постоянно верю, что я все же разбираюсь в музыке. Еще раз хочу подчеркнуть, что для меня это не просто шоу, которое я собираюсь провести, — „Евровидение“ это то, чем я действительно интересуюсь уже много лет», — поделилась Леся Никитюк в комментарии Суспільному.

Реклама

Леся Никитюк, Тимур Мирошниченко / © suspilne.media

Предшоу конкурса доверили Анне Тульевой — ведущей видеоблога «Евровидение Украина». Она также появится в финальном эфире и будет модерировать зону еврофанов, где будет общаться со сторонниками конкурса.

Анна Тульева / © suspilne.media

К слову, представителя Украины на «Евровидение-2026» выберут по традиционной формуле: 50% — голоса жюри, 50% — зрительское голосование во время финального концерта. Предшоу стартует 7 февраля в 18:00. Уже известно, в каком порядке будут выступать финалисты и доступны их песни.

Напомним, в 2026 году состоится 70-й песенный конкурс «Евровидение», который будет принимать Вена, Австрия. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а грандфинал — на 16 мая 2026 года.