- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 205
- Время на прочтение
- 2 мин
"Евровидение-2026": стали известны названия песен финалистов нацотбора и изменение правил их прослушивания
В этом году презентация песен финалистов конкурса будет проведена в особом формате.
Общественное Вещание официально рассекретило названия конкурсных песен финалистов Национального отбора на «вровидение-2026» и анонсировало новый формат их презентации.
Уже вскоре украинцы смогут услышать композиции, с которыми артисты будут соревноваться за право представить Украину на международной сцене в Вене. Названия конкурсных треков стали известны из дайджеста на YouTube-канале «Евровидения Украина». Поэтому в финале Нацотбора прозвучат такие девять песен:
Jerry Heil — CATHARTICUS (молитва)
LAUD — Lightkeeper
LELÉKA — Рідним
MOLODI — THE LEGENDS
Monokate — Ти тут
Mr. Vel — Do Or Done
The Elliens — Crawling whispers
Valeriya Force — Open Our Hearts
«ЩукаРиба» — Моя земля
Кроме телевизионного финала, Общественное подготовило некоторые изменения в правилах. Так, в этом году 15 января впервые состоится живая концертная презентация песен финалистов в Origin Stage, где артисты запремят свои конкурсные композиции перед публикой.
К слову, финал Национального отбора состоится 7 февраля в формате большого телевизионного концерта. Во время шоу Общественное вместе с Superhumans Center проведет благотворительный сбор средств на протезирование украинских ветеранов.
В то же время интрига еще сохраняется, ведь среди участников лонглиста, которые не попали в финал по результатам прослушиваний, завтра, 8 января, состоится онлайн-голосование в приложении «Дія». Именно оно определит десятого финалиста, имя которого станет известным до 15 января 2026 года. К слову, голос можно будет отдать кому-то из этих исполнителей из лонглиста:
Anstay — By The Way
KARYOTYPE — DNA
Khayat — Герци
Mon Fia — Do You Hear Me
OKS — Say It All
Марта Адамчук — Silver Pines
Напомним, 70-й Песенный конкурс «Евровидение» будет принимать Вена. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а грандфинал — 16 мая 2026 года на арене Wiener Stadthalle. Конкурс пройдет в Австрии после победы певца JJ с песней «Wasted Love» на «Евровидении-2025». А тем временем букмекеры уже делают первые ставки на страну-победителя.