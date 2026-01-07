"Евровидение-2026": стали известны названия песен финалистов нацотбора и изменение правил их прослушивания

Финалисты нацотбора на "Евровидение-2026"

Общественное Вещание официально рассекретило названия конкурсных песен финалистов Национального отбора на «вровидение-2026» и анонсировало новый формат их презентации.

Уже вскоре украинцы смогут услышать композиции, с которыми артисты будут соревноваться за право представить Украину на международной сцене в Вене. Названия конкурсных треков стали известны из дайджеста на YouTube-канале «Евровидения Украина». Поэтому в финале Нацотбора прозвучат такие девять песен:

Jerry Heil — CATHARTICUS (молитва)

LAUD — Lightkeeper

LELÉKA — Рідним

MOLODI — THE LEGENDS

Monokate — Ти тут

Mr. Vel — Do Or Done

The Elliens — Crawling whispers

Valeriya Force — Open Our Hearts

«ЩукаРиба» — Моя земля

Финалисты нацотбора на «Евровидение-2026» / © instagram.com/suspilne.eurovision

Кроме телевизионного финала, Общественное подготовило некоторые изменения в правилах. Так, в этом году 15 января впервые состоится живая концертная презентация песен финалистов в Origin Stage, где артисты запремят свои конкурсные композиции перед публикой.

К слову, финал Национального отбора состоится 7 февраля в формате большого телевизионного концерта. Во время шоу Общественное вместе с Superhumans Center проведет благотворительный сбор средств на протезирование украинских ветеранов.

Нацотбор на «Евровидение-2026» / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

В то же время интрига еще сохраняется, ведь среди участников лонглиста, которые не попали в финал по результатам прослушиваний, завтра, 8 января, состоится онлайн-голосование в приложении «Дія». Именно оно определит десятого финалиста, имя которого станет известным до 15 января 2026 года. К слову, голос можно будет отдать кому-то из этих исполнителей из лонглиста:

Anstay — By The Way

KARYOTYPE — DNA

Khayat — Герци

Mon Fia — Do You Hear Me

OKS — Say It All

Марта Адамчук — Silver Pines

Напомним, 70-й Песенный конкурс «Евровидение» будет принимать Вена. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а грандфинал — 16 мая 2026 года на арене Wiener Stadthalle. Конкурс пройдет в Австрии после победы певца JJ с песней «Wasted Love» на «Евровидении-2025». А тем временем букмекеры уже делают первые ставки на страну-победителя.