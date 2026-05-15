"Евровидение-2026": стало известно, под каким номером выступит Украина в финале

LELÉKA и Ярослав Джусь

Организаторы 70-го по счету международного песенного конкурса "Евровидение" после второго полуфинала традиционно провели жеребьевку, где определились с порядком выступлений артистов в гранд-финале.

Всего на арене Винер-Штадтгалле свои номера покажут 25 стран-участниц. Украина выйдет на сцену в первой части гранд-финала. Певица LELÉKA выступит под номером 7. Также в первой части на сцену выйдут представители Дании, Германии, Израиля, Бельгии, Албании, Греции, Австралии, Сербии, Мальты, Чехии, Болгарии и Хорватии.

Именно в таком порядке будут выступать страны в финале "Евровидения-2026"

А что же касается второго полуфинала, то свои конкурсные номера продемонстрируют Великобритания, Франция, Молдова, Финляндия, Польша, Литва, Швеция, Кипр, Италия, Норвегия, Румыния и Австрия.

Именно какая-то одна из этих 25-ти стран покорит сердца профессиональных судей и зрителей и станет победительницей юбилейного "Евровидения".

Отметим, 14 мая отгремел второй полуфинал песенного конкурса, где наконец-то стали известны имена всех финалистов. Именно там за право попасть в гранд-финал соревновалась и украинская певица LELÉKA. Украине удалось в очередной раз подтвердить статус страны, которая ежегодно проходит дальше.

