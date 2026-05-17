"Евровидение-2026": текст и перевод песни Bangaranga певицы из Болгарии DARA
Свой трек певица из Болгарии писала с помощью композитора, который славится связями с РФ.
Победительницей "Евровидения-2026" впервые в истории конкурса стала представительница Болгарии DARA со взрывной песней Bangaranga.
В гранд-финале в Вене артистка покорила зрителей ярким шоу с балканской энергетикой и в итоге получила 516 баллов от жюри и телезрителей. Впрочем, триумф Болгарии сопровождался и волной обсуждений из-за команды авторов конкурсного трека. Над Bangaranga работали Anne Judith Wik, румынский продюсер Cristian Tarcea и греческий композитор Димитрис Контопулос. Именно имя последнего вызвало больше всего споров среди еврофанов.
Композитор годами сотрудничал с российскими представителями на «Евровидении», когда РФ еще участвовала в конкурсе. В частности, он писал песни для сестер Толмачевых и Сергея Лазарева, а также неоднократно работал с путинистом Филиппом Киркоровым. Более того, в соцсетях Контопулос до сих пор публикует контент из России, чем только подогревает критику вокруг своей персоны.
Несмотря на скандальный бэкграунд одного из авторов, Bangaranga уже после финала стремительно набирает популярность в Сети. Отдельный интерес у фанов вызвало само название трека. Как объяснила победительница после финала, слово «Bangaranga» является вымышленным авторским неологизмом и символизирует внутреннюю энергию человека, «связь со Вселенной, природой».
Тем временем сайт ТСН.ua делится текстом и переводом победной песни Bangaranga.
Bangaranga — текст песни
Come alive
Surrender to the blindin' lights
No one’s gonna sleep tonight
Welcome to the riot
Come alive
Surrender to the blindin' lights
No one’s gonna sleep tonight
Welcome to the riot (I, I, I, I)
(I’m the bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(I’m the bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(I’m the bangaran—) Blindin' lights
Welcome to the riot (I, I, I, I)
I’m the bangaran—
(I know) I’m the bangaran—
I’m an angel, I’m a demon, I’m a psycho for no reason
I’m a mover, I’m a teaser, I don’t follow, I’m the leader
Let me hype ya, hype ya up, let me hype ya up
I’ma, I’ma let you get so hooked, I’ma leave you shook
Come alive
Surrender to the blindin' lights
No one’s gonna sleep tonight
Welcome to the riot (I, I, I, I)
(I’m the bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(I’m the bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(I’m the bangaran—) Blindin' lights
Welcome to the riot (I, I, I, I)
I’m the bangaran—
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I’m the bangaran—)
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga) I’m the bangaran—
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I’m the bangaran—)
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga; I know) I’m the bangaran—
Close to the edge, I can feel it inside
Bodies on bodies and sparks 'bout to fly
Yeah, I, I
I’m 'bout to lose my mind, mind
(I’m the bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(I’m the bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(I’m the bangaran— bangaranga, bangaranga, bangaranga) Blindin' lights
(I’m the bangaran— bangaranga, bangaranga, bangaranga) Welcome to the riot (I, I, I, I)
I’m a rebel (Rebel), I’m a danger (Danger)
I’m a mover (Mover) for freedom
Let me light you, light you up, let me light you up
Come on, let me pull you in so deep, I’m gon' leave you weak
(I know) I’m the bangaran—
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I’m the bangaran—)
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga) I’m the bangaran—
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I’m the bangaran—)
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga; I know) I’m the bangaran— (Ooh)
Bangaranga — перевод песни
Восстань,
Отдайся сиянию ослепительных огней,
Никто не уснет этой ночью -
Добро пожаловать в бунт.
Восстань,
Отдайся сиянию ослепительных огней,
Никто не уснет этой ночью -
Добро пожаловать в бунт.
(Я — Бангаранга) Бангаранга, бангаранга, бангаранга
(Бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга
(Я — Бангаранга) Ослепительные огни,
Добро пожаловать в бунт.
Я Бангаранга.
Я и ангел, и демон,
Безумная без причины.
Я — огонь и я — соблазн,
Я не следую — я лидирую.
Дай мне тебя зажечь,
Дай мне поднять тебя до небес.
Я тебя затяну во все это,
Что земля уйдет из-под ног.
Восстань,
Отдайся сиянию ослепительных огней,
Никто не уснет этой ночью -
Добро пожаловать в бунт.
(Я — Бангаранга) Бангаранга, бангаранга, бангаранга
(Бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга
(Я — Бангаранга) Ослепительные огни,
Добро пожаловать в бунт.
Я Бангаранга.
Я стою на самой границе
И чувствую это всем нутром.
Тела сливаются в толпе,
Искры вот-вот вспыхнут огнем.
Да, я.
Я теряю рассудок в этот момент.
(Я — Бангаранга) Бангаранга, бангаранга, бангаранга
(Бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга
(Я — Бангаранга) Ослепительные огни,
Добро пожаловать в бунт.
Я Бангаранга.
Я — бунтарка,
Я — опасность,
Я — движение свободы.
Дай мне тебя зажечь,
Дай мне поднять тебя до небес.
Я тебя затяну во все это,
Что земля уйдет из-под ног.
Я знаю -
Я Бангаранга.
Бангаранга, бангаранга, бангаранга — я Бангаранга,
Бангаранга, бангаранга, бангаранга.
Я — Бангаранга.
Напомним, Украина в этом году на «Евровидении-2026» заняла девятое место. LELÉKA уже отреагировала на результаты голосования и призналась, довольна ли собой.