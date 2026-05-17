"Евровидение-2026": текст и перевод песни Bangaranga певицы из Болгарии DARA

Победительница Евровидения 2026 DARA / © Associated Press

Реклама

Победительницей "Евровидения-2026" впервые в истории конкурса стала представительница Болгарии DARA со взрывной песней Bangaranga.

В гранд-финале в Вене артистка покорила зрителей ярким шоу с балканской энергетикой и в итоге получила 516 баллов от жюри и телезрителей. Впрочем, триумф Болгарии сопровождался и волной обсуждений из-за команды авторов конкурсного трека. Над Bangaranga работали Anne Judith Wik, румынский продюсер Cristian Tarcea и греческий композитор Димитрис Контопулос. Именно имя последнего вызвало больше всего споров среди еврофанов.

Композитор годами сотрудничал с российскими представителями на «Евровидении», когда РФ еще участвовала в конкурсе. В частности, он писал песни для сестер Толмачевых и Сергея Лазарева, а также неоднократно работал с путинистом Филиппом Киркоровым. Более того, в соцсетях Контопулос до сих пор публикует контент из России, чем только подогревает критику вокруг своей персоны.

Реклама

Победительница Евровидения 2026 DARA / © Associated Press

Несмотря на скандальный бэкграунд одного из авторов, Bangaranga уже после финала стремительно набирает популярность в Сети. Отдельный интерес у фанов вызвало само название трека. Как объяснила победительница после финала, слово «Bangaranga» является вымышленным авторским неологизмом и символизирует внутреннюю энергию человека, «связь со Вселенной, природой».

Тем временем сайт ТСН.ua делится текстом и переводом победной песни Bangaranga.

Bangaranga — текст песни

Come alive

Surrender to the blindin' lights

Реклама

No one’s gonna sleep tonight

Welcome to the riot

Come alive

Реклама

Surrender to the blindin' lights

No one’s gonna sleep tonight

Welcome to the riot (I, I, I, I)

(I’m the bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga

Реклама

(I’m the bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga

(I’m the bangaran—) Blindin' lights

Welcome to the riot (I, I, I, I)

I’m the bangaran—

Реклама

(I know) I’m the bangaran—

I’m an angel, I’m a demon, I’m a psycho for no reason

Реклама

I’m a mover, I’m a teaser, I don’t follow, I’m the leader

Let me hype ya, hype ya up, let me hype ya up

I’ma, I’ma let you get so hooked, I’ma leave you shook

Реклама

Come alive

Surrender to the blindin' lights

No one’s gonna sleep tonight

Welcome to the riot (I, I, I, I)

Реклама

(I’m the bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga

(I’m the bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga

(I’m the bangaran—) Blindin' lights

Реклама

Welcome to the riot (I, I, I, I)

I’m the bangaran—

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I’m the bangaran—)

Реклама

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga) I’m the bangaran—

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I’m the bangaran—)

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga; I know) I’m the bangaran—

Реклама

Close to the edge, I can feel it inside

Bodies on bodies and sparks 'bout to fly

Yeah, I, I

I’m 'bout to lose my mind, mind

Реклама

(I’m the bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga

(I’m the bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga

(I’m the bangaran— bangaranga, bangaranga, bangaranga) Blindin' lights

Реклама

(I’m the bangaran— bangaranga, bangaranga, bangaranga) Welcome to the riot (I, I, I, I)

I’m a rebel (Rebel), I’m a danger (Danger)

I’m a mover (Mover) for freedom

Реклама

Let me light you, light you up, let me light you up

Come on, let me pull you in so deep, I’m gon' leave you weak

(I know) I’m the bangaran—

Реклама

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I’m the bangaran—)

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga) I’m the bangaran—

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I’m the bangaran—)

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga; I know) I’m the bangaran— (Ooh)

Реклама

Победительница Евровидения 2026 DARA / © Associated Press

Bangaranga — перевод песни

Восстань,

Отдайся сиянию ослепительных огней,

Никто не уснет этой ночью -

Добро пожаловать в бунт.

Восстань,

Отдайся сиянию ослепительных огней,

Никто не уснет этой ночью -

Добро пожаловать в бунт.

(Я — Бангаранга) Бангаранга, бангаранга, бангаранга

(Бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга

(Я — Бангаранга) Ослепительные огни,

Добро пожаловать в бунт.

Я Бангаранга.

Я и ангел, и демон,

Безумная без причины.

Я — огонь и я — соблазн,

Я не следую — я лидирую.

Реклама

Дай мне тебя зажечь,

Дай мне поднять тебя до небес.

Я тебя затяну во все это,

Что земля уйдет из-под ног.

Восстань,

Отдайся сиянию ослепительных огней,

Никто не уснет этой ночью -

Добро пожаловать в бунт.

(Я — Бангаранга) Бангаранга, бангаранга, бангаранга

(Бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга

(Я — Бангаранга) Ослепительные огни,

Добро пожаловать в бунт.

Я Бангаранга.

Я стою на самой границе

И чувствую это всем нутром.

Тела сливаются в толпе,

Искры вот-вот вспыхнут огнем.

Реклама

Да, я.

Я теряю рассудок в этот момент.

(Я — Бангаранга) Бангаранга, бангаранга, бангаранга

(Бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга

(Я — Бангаранга) Ослепительные огни,

Добро пожаловать в бунт.

Я Бангаранга.

Я — бунтарка,

Я — опасность,

Я — движение свободы.

Дай мне тебя зажечь,

Дай мне поднять тебя до небес.

Я тебя затяну во все это,

Что земля уйдет из-под ног.

Реклама

Я знаю -

Я Бангаранга.

Бангаранга, бангаранга, бангаранга — я Бангаранга,

Бангаранга, бангаранга, бангаранга.

Я — Бангаранга.

Победительница Евровидения 2026 DARA / © Associated Press

Напомним, Украина в этом году на «Евровидении-2026» заняла девятое место. LELÉKA уже отреагировала на результаты голосования и призналась, довольна ли собой.

Новости партнеров