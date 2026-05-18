"Евровидение-2026": Тимур Мирошниченко раскрыл правду о своем гонораре за комментирование конкурса

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко откровенно признался, какой гонорар получил за «Евровидение-2026» и в чем заключается сложность его работы.

Имя Тимура Мирошниченко уже много лет ассоциируется с украинскими трансляциями международного песенного конкурса. Его голос стал фактически частью телевизионной истории «Евровидения». Зрители привыкли слышать его комментарии каждый год. Поэтому вопрос гонорара за эту работу всегда вызывает интерес. На этот раз ответ оказался неожиданно простым и даже немного разочаровал тех, кто ожидал больших сумм.

«Я сотрудник „Суспільного“, поэтому у меня просто есть зарплата. И она небольшая. Очень небольшая. Отдельного гонорара за комментирование нет», — признается звезда на проекте «Тур звездами».

Тимур Мирошниченко

Несмотря на стабильную занятость в медиа, ведущий не скрывает, что его работа комментатора не оплачивается отдельно. Он подчеркивает, что имеет обычную заработную плату как сотрудник одного из украинских медиа. Параллельно в его жизни происходят и личные изменения. Жена Инна завершила адвокатскую карьеру, и это решение он полностью поддержал. По словам телеведущего, важно не заставлять человека оставаться в профессии, которая больше не приносит радости.

«Она очень много лет работала, училась. Если человек пришел к решению, что это ей больше не приносит удовольствия, то зачем его мучить. У нас жизнь одна. Мы у себя одни. Если тебе это не нравится, а ты заставляешь себя это делать, то вряд ли оно будет получаться у тебя хорошо. Возможно, технически и будет получаться хорошо, но будет ли хорошо тебе от этого? Поэтому я принимаю любое ее решение, лишь бы было ей хорошо. Инна — медийная личность. У нее есть блог и другие источники дохода. Да и это нормально, когда мужчина обеспечивает свою любимую и любимых детей. Я много работаю», — поделился подробностями

