- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 366
- Время на прочтение
- 1 мин
"Евровидение-2026": Украина прошла в финал конкурса
В общем, во втором полуфинале выбрали 10 стран, которые смогут побороться за хрустальный кубок.
В четверг, 14 мая, отгремел второй полуфинал "Евровидения-2026", где свой конкурсный номер показала представительница Украины - певица LELÉKA.
В общем, артистка боролась за право попасть в гранд-финал. Конкуренцию ей составляли еще 14 стран-участниц. Однако только десяти конкурсантам удалось завоевать билет в гранд-финал. И Украина среди них. Согласно зрительскому и судейскому голосованию LELÉKA с песней Ridnym еще поборется за право получить хрустальный кубок "Евровидения-2026".
Отметим, в общем, 16 мая на арену Винер-Штадтхалле выйдут 25 конкурсантов. По 10 победителей из полуфиналов, прошлогодняя победительница Австрия и страны "Большой четверки" - Франция, Италия, Германия и Великобритания. Именно кто-то из них получит титул победителя юбилейного "Евровидения".
Напомним, редакция сайта ТСН.ua вела текстовую хронику второго полуфинала юбилейного "Евровидения-2026". Вдруг вы что-то пропустили, то по ссылке можете узнать, чем удивляли конкурсанты и какие еще страны поборются с Украиной за хрустальный кубок.