"Евровидение-2026": песни финалистов нацотбора и в каком порядке они будут выступать

Финал конкурса состоится уже 7 февраля.

Нацотбор на "Евровидение-2026"

Нацотбор на "Евровидение-2026" / © instagram.com/suspilne.eurovision

Дополнено новыми материалами

В четверг, 15 января, состоялась презентация песен и жеребьевка финалистов Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2026".

До нацотбора есть несколько недель. Однако "Суспільне" активно готовится к его проведению. К слову, десятка финалистов уже сформирована. Также постепенно приоткрывают завесу относительно их конкурсных песен. Сегодня состоялась онлайн-трансляция, во время которой провели жеребьевку, где определили порядок выступлений участников.

Финалисты нацотбора на "Евровидение-2026" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Финалисты нацотбора на "Евровидение-2026" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Итак, 7 февраля финалисты Национального отбора будут выступать именно так и с такими песнями:

  1. Valeriya Force — Open Our Hearts

  1. Molodi — legends

  1. Monokate — "ТУТ"

  1. The Elliens — Crawling Whispers

  1. LAUD — Lightkeeper

  1. LELÉKA — Ridnym

  1. Mr. Vel — Do Or Done

  1. KHAYAT — "Герци"

  1. Jerry Heil — Catharticus (Prayer)

  1. "ЩукаРиба" — "Моя земля"

Отметим, "Евровидение-2026" состоится в мае в городе Вена, Австрия. Украина свой конкурсный номер покажет во втором полуфинале, который пройдет 14 мая. Кто именно будет представлять страну на международном песенном конкурсе — пока неизвестно. Участника от Украины будут выбирать во время нацотбора, проведение которого запланировано на 7 февраля.

Сейчас активно готовятся к проведению Национального отбора. На данный момент известны только имена десятки финалистов. Однако кто будет ведущим и кто в составе жюри — пока держат в тайне. Правда, продюсер нацотбора Джамала заверила, что в этом году она не будет судьей.

