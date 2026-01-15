- Дата публикации
"Евровидение-2026": песни финалистов нацотбора и в каком порядке они будут выступать
Финал конкурса состоится уже 7 февраля.
В четверг, 15 января, состоялась презентация песен и жеребьевка финалистов Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2026".
До нацотбора есть несколько недель. Однако "Суспільне" активно готовится к его проведению. К слову, десятка финалистов уже сформирована. Также постепенно приоткрывают завесу относительно их конкурсных песен. Сегодня состоялась онлайн-трансляция, во время которой провели жеребьевку, где определили порядок выступлений участников.
Итак, 7 февраля финалисты Национального отбора будут выступать именно так и с такими песнями:
Valeriya Force — Open Our Hearts
Molodi — legends
Monokate — "ТУТ"
The Elliens — Crawling Whispers
LAUD — Lightkeeper
LELÉKA — Ridnym
Mr. Vel — Do Or Done
KHAYAT — "Герци"
Jerry Heil — Catharticus (Prayer)
"ЩукаРиба" — "Моя земля"
Отметим, "Евровидение-2026" состоится в мае в городе Вена, Австрия. Украина свой конкурсный номер покажет во втором полуфинале, который пройдет 14 мая. Кто именно будет представлять страну на международном песенном конкурсе — пока неизвестно. Участника от Украины будут выбирать во время нацотбора, проведение которого запланировано на 7 февраля.
Сейчас активно готовятся к проведению Национального отбора. На данный момент известны только имена десятки финалистов. Однако кто будет ведущим и кто в составе жюри — пока держат в тайне. Правда, продюсер нацотбора Джамала заверила, что в этом году она не будет судьей.