"Евровидение-2026": песни финалистов нацотбора и в каком порядке они будут выступать

В четверг, 15 января, состоялась презентация песен и жеребьевка финалистов Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2026".

До нацотбора есть несколько недель. Однако "Суспільне" активно готовится к его проведению. К слову, десятка финалистов уже сформирована. Также постепенно приоткрывают завесу относительно их конкурсных песен. Сегодня состоялась онлайн-трансляция, во время которой провели жеребьевку, где определили порядок выступлений участников.

Итак, 7 февраля финалисты Национального отбора будут выступать именно так и с такими песнями:

Valeriya Force — Open Our Hearts

Molodi — legends

Monokate — "ТУТ"

The Elliens — Crawling Whispers

LAUD — Lightkeeper

LELÉKA — Ridnym

Mr. Vel — Do Or Done

KHAYAT — "Герци"

Jerry Heil — Catharticus (Prayer)

"ЩукаРиба" — "Моя земля"

Отметим, "Евровидение-2026" состоится в мае в городе Вена, Австрия. Украина свой конкурсный номер покажет во втором полуфинале, который пройдет 14 мая. Кто именно будет представлять страну на международном песенном конкурсе — пока неизвестно. Участника от Украины будут выбирать во время нацотбора, проведение которого запланировано на 7 февраля.

Сейчас активно готовятся к проведению Национального отбора. На данный момент известны только имена десятки финалистов. Однако кто будет ведущим и кто в составе жюри — пока держат в тайне. Правда, продюсер нацотбора Джамала заверила, что в этом году она не будет судьей.