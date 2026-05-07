"Евровидение-2026": впервые за 30 лет одной из стран позволили нарушить важное правило конкурса

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" впервые за почти 30 лет позволили одной из страны нарушить важное правило.

Исключение сделали для Финляндии, которая, кстати, сейчас лидирует в букмекерских прогнозах. Страну в этом году представляет дуэт Linda Lampenius & Pete Parkkonen. И Линда Лампениус должна играть на скрипке. Впрочем, участникам непосредственно на сцене не разрешается это делать, поэтому они используют фонограмму. Игру артисты имитируют.

Однако еще в апреле Линда обратилась в Европейский вещательный союз (EBU) с просьбой пойти ей на встречу. И вот после первой репетиции артистки на сцене «Евровидения-2026» ей разрешили вживую играть на скрипке, сообщает финский вещатель yle.

Отметим, последний раз на «Евровидении» вживую играли на музыкальных инструментах в 1998 году. Затем на это поставили табу. Дело в том, что конкурс ориентирован на телесъемку, а участники должны быстро сменять друг друга на сцене. А когда есть игра на музыкальных инструментах, то быстрый темп теряется, поскольку приходится тратить время на их настройку.

Очевидно, Линде разрешили по той причине, что готовить скрипку она будет самостоятельно. Кроме того, к инструменту легко присоединить микрофон. Также скрипку можно как быстро вынести на сцену, так и убрать ее оттуда.

