"Евровидение-2026": выступление Израиля едва не сорвали пропалестинские митингующие

Израиль на "Евровидении-2026" / © Associated Press

Выступление представителя Израиля на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026" пытались сорвать.

Во вторник, 12 мая, отгремел первый полуфинал музыкальной гонки. Именно тогда за право попасть в гранд-финал соревновался представитель Израиля - певец Ноам Беттан. Как и ожидалось, без провокаций не обошлось. Более того, организаторам даже пришлось вмешаться.

К слову, в этом году телезрители видели и слышали все, что произошло в зале. То есть, поверх звука не накладывали дополнительную аудиодорожку. Кроме того, на арене Винер-Штадтхалле не запрещали демонстрировать флаги Палестины, хотя и страна не участвует в конкурсе.

Впрочем, несмотря на эти меры, организаторам все равно пришлось вмешаться. Охранники вывели из зала четырех пропалестинских митингующих, которые пытались сорвать выступление Израиля. Известно, что один из них был мужчиной, который сидел рядом с микрофоном и громко выкрикивал: "Остановите геноцид". В прямом эфире это было слышно, правда, под конец номера Ноама Беттана это прекратилось.

"Как было объявлено ранее, ORF будет транслировать чистый аудиозвук в прямом эфире с микрофонов аудитории до и во время каждой песни исполнителя. Один из зрителей, сидя у микрофона, громко высказывал свое мнение, когда израильский артист начал свое выступление, а также во время исполнения песни, которую транслировали в прямом эфире. Позже его вывела охрана за то, что он продолжал беспокоить публику", - говорится в заявлении организаторов конкурса.

Отметим, несмотря на провокации, Израиль попал в финал. Предлагаем ознакомиться с полным списком первой десятки финалистов "Евровидения-2026".

