ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
16
Время на прочтение
2 мин

"Евровидение-2026": выступления первой десятки финалистов

Предлагаем вспомнить, как финалисты выступали в первом полуфинале конкурса.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Представитель Литвы на "Евровидении-2026"

Представитель Литвы на "Евровидении-2026" / © Associated Press

В австрийском городе Вена во вторник, 12 мая, отгремел первый полуфинал "Евровидения-2026".

На арене Винер-Штадтхалле свои конкурсные номера продемонстрировали 15 стран-участниц. Артисты удивляли мощным вокалом, зажигательной хореографией, чувственными и атмосферными выступлениями в целом. Однако лишь десяти представителям удалось покорить профессиональных судей и зрителей и получить билет в грандиозный финал, который состоится уже 16 мая.

Так, в следующий этап "Евровидения-2026" проходят такие страны: Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва и Польша. Тем временем редакция сайта ТСН.ua предлагаем вспомнить и посмотреть видео, какими были их выступления в первом полуфинале.

  • Греция: Akylas - Ferto

  • Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin

  • Бельгия: Essyla - Dancing on the Ice

  • Швеция: Felicia - My System

  • Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!

  • Израиль: Noam Bettan - Michelle

  • Сербия: Lavina - Kraj Mene

  • Хорватия: Lelek — Andromeda

  • Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más

  • Польша: Alicja - Pray

Отметим, уже в четверг, 14 мая, в Вене отгремит второй полуфинал "Евровидения-2026". Именно там за право попасть в гранд-финал поборется и украинская представительница - певица LELÉKA. Уже вскоре станет известно, удастся ли Украине подтвердить свой титул единственной страны, которая каждый раз попадает в финал.

12 мая отгремел первый полуфинал "Евровидения-2026". Редакция сайта ТСН.ua традиционно вела текстовую хронику, чтобы наши читатели не пропустили ничего интересного, что происходило на музыкальном конкурсе.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
16
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie