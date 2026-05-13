"Евровидение-2026": выступления первой десятки финалистов

Представитель Литвы на "Евровидении-2026"

В австрийском городе Вена во вторник, 12 мая, отгремел первый полуфинал "Евровидения-2026".

На арене Винер-Штадтхалле свои конкурсные номера продемонстрировали 15 стран-участниц. Артисты удивляли мощным вокалом, зажигательной хореографией, чувственными и атмосферными выступлениями в целом. Однако лишь десяти представителям удалось покорить профессиональных судей и зрителей и получить билет в грандиозный финал, который состоится уже 16 мая.

Так, в следующий этап "Евровидения-2026" проходят такие страны: Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва и Польша. Тем временем редакция сайта ТСН.ua предлагаем вспомнить и посмотреть видео, какими были их выступления в первом полуфинале.

Греция: Akylas - Ferto

Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin

Бельгия: Essyla - Dancing on the Ice

Швеция: Felicia - My System

Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!

Израиль: Noam Bettan - Michelle

Сербия: Lavina - Kraj Mene

Хорватия: Lelek — Andromeda

Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más

Польша: Alicja - Pray

Отметим, уже в четверг, 14 мая, в Вене отгремит второй полуфинал "Евровидения-2026". Именно там за право попасть в гранд-финал поборется и украинская представительница - певица LELÉKA. Уже вскоре станет известно, удастся ли Украине подтвердить свой титул единственной страны, которая каждый раз попадает в финал.

