"Евровидение-2026": выступления второй десятки финалистов конкурса

Во втором полуфинале "Евровидения-2026" выступала и представительница Украины. Артистке удалось пройти дальше.

Австралия на "Евровидении-2026"

Только что в Вене, Австрия, отгремел второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2026", где наконец-то выбрали всех финалистов.

К слову, именно 14 мая свой номер демонстрировала и представительница Украины - певица LELÉKA. Артистке удалось покорить зрителей и профессиональных судей и завоевать билет в гранд-финал.

В общем, вместе с Украиной дальше проходят Болгария, Норвегия, Австралия, Румыния, Мальта, Кипр, Албания, Дания и Чехия. Они присоединятся к победителям первого полуфинала, стран "Большой четверки" и Австрии и вместе с ними будут соревноваться за хрустальный кубок.

Пока же конкурсанты оправляются от волнений и готовятся к финальному этапу "Евровидения-2026", предлагаем вспомнить, как выступали победители второго полуфинала.

Болгария: DARA - Bangaranga

Украина: LELÉKA - Ridnym

Норвегия: Jonas Lovv - YA YA YA

Австралия: Delta Goodrem - Eclipse

Румыния: Alexandra Căpitănescu - Choke Me

Мальта: Aidan — Bella

Кипр: Antigoni - JALLA

Албания: Alis - Nân

Дания: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem

Чехия: Daniel Zizka - Crossroads

Напомним, редакция сайта ТСН.ua вела текстовую хронику второго полуфинала. Предлагаем вспомнить, чем удивляли участники "Евровидения-2026".

