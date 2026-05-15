- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 138
- Время на прочтение
- 1 мин
"Евровидение-2026": выступления второй десятки финалистов конкурса
Во втором полуфинале "Евровидения-2026" выступала и представительница Украины. Артистке удалось пройти дальше.
Только что в Вене, Австрия, отгремел второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2026", где наконец-то выбрали всех финалистов.
К слову, именно 14 мая свой номер демонстрировала и представительница Украины - певица LELÉKA. Артистке удалось покорить зрителей и профессиональных судей и завоевать билет в гранд-финал.
В общем, вместе с Украиной дальше проходят Болгария, Норвегия, Австралия, Румыния, Мальта, Кипр, Албания, Дания и Чехия. Они присоединятся к победителям первого полуфинала, стран "Большой четверки" и Австрии и вместе с ними будут соревноваться за хрустальный кубок.
Пока же конкурсанты оправляются от волнений и готовятся к финальному этапу "Евровидения-2026", предлагаем вспомнить, как выступали победители второго полуфинала.
Болгария: DARA - Bangaranga
Украина: LELÉKA - Ridnym
Норвегия: Jonas Lovv - YA YA YA
Австралия: Delta Goodrem - Eclipse
Румыния: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
Мальта: Aidan — Bella
Кипр: Antigoni - JALLA
Албания: Alis - Nân
Дания: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
Чехия: Daniel Zizka - Crossroads
Напомним, редакция сайта ТСН.ua вела текстовую хронику второго полуфинала. Предлагаем вспомнить, чем удивляли участники "Евровидения-2026".