"Евровидение-2027": Чехия впервые за многие годы отказалась от участия и озадачила причиной

Кубок "Евровидения"

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Чехия отказалась от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2027».

Об этом чешский вещатель объявил в своем Instagram. Страна не будет посылать своего представителя на песенный конкурс, который состоится в мае в Болгарии. В Чехии уже объяснили причину своего решения. Оказывается, отказ от «Евровидения» обусловлен финансовыми причинами. Чешский вещатель ссылается на корректировку бюджета.

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«Песенный конкурс "Евровидение" — это масштабный проект с существенными программными, производственными и организационными требованиями. Учитывая текущую корректировку бюджета, Чешское телевидение приняло решение не участвовать в конкурсе в 2027 году», — говорится в сообщении.

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Заявление чешского вещателя

В то же время Чехия заверила, что не будет участвовать в «Евровидении» именно в 2027 году. Вернется ли страна через год — пока неизвестно. Также чешский вещатель не будет транслировать «Евровидение-2027», а чехи смогут голосовать в конкурсе в категории «Остальной мир».

«Решение касается конкурса 2027 года. Мы оцениваем каждый отдельный выпуск конкурса отдельно, поэтому не хотим спекулировать относительно того, когда Чешское телевидение снова присоединится к песенному конкурсу "Евровидение"», — говорится в сообщении.

Заявление чешского вещателя

Отметим, Чехия дебютировала на «Евровидении» в 2007 году. За это время страна отказывалась от участия шесть раз. В частности, чешский вещатель не присылал своих представителей с 2010-го по 2014 год, ссылаясь на низкие результаты до этого. Также в 2027 году страна не будет участвовать из-за финансовых вопросов. Самый высокий результат Чехии на «Евровидении» был в 2018 году. Тогда страна заняла шестое место.

Напомним, Украина примет участие в песенном конкурсе. Более того, уже активно готовится к нацотбору, который состоится в феврале. Кстати, недавно певица Злата Огневич заинтриговала возвращением на «Евровидение».

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