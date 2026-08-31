"Евровидение-2027": Джамала отказалась быть продюсером нацотбора и объяснила почему

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала отказалась быть продюсером нацотбора на "Евровидение-2027" и озвучила причину.

Исполнительнице в прошлом году доверили эту сложную миссию. Поклонники артистки говорят, что она отлично справилась, и нацотбор за ее продюсерства был невероятным. Пользователи поинтересовались у Джамалы, планирует ли она и в 2027 году занять кресло продюсера.

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Певица в Instagram объяснила, что действительно вложила много сил в нацотбор на «Евровидение-2026». Однако в 2027 году Джамала не планирует снова браться за организацию музыкального конкурса. Более того, исполнительница вообще отказалась от участия в любых талант-шоу.

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«Нет, в этом году я отказала всем талант-шоу. Но спасибо, я действительно очень много вкладываю и отдаю, когда берусь за что-нибудь такое. Возможно, даже больше, чем нужно», — объяснила артистка.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Отметим, Джамала в 2016 году победила на «Евровидении» с песней «1944». С тех пор артистка тесно связана с музыкальным конкурсом. Исполнительница каждый год становилась жюри нацотбора и помогала выбирать представителя от Украины. В 2026 году артистка вообще стала продюсером нацотбора. Тогда победу одержала певица Leléka, которая представляла Украину с песней Ridnym и заняла в финале девятое место.

Напомним, «Евровидение-2027» состоится в мае в Болгарии. Международный песенный конкурс отгремит в городе Бургас. Однако одна из стран уже категорически отказалась от участия в «Евровидении-2027» и назвала причину.

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