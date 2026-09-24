"Евровидение-2027": названа страна, которая вернется на конкурс после годового перерыва и бойкота

Евровидение-2027 / © Associated Press

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На песенный конкурс «Евровидение-2027» после годового перерыва возвращаются Нидерланды.

Так, нидерландская организация общественного вещания NPO официально подтвердила участие страны в конкурсе, который в следующем году состоится в болгарском Бургасе. Ранее Нидерланды заявляли о бойкоте «Евровидения» из-за противоречивых обстоятельств вокруг конкурса и участия Израиля.

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В частности, в конце августа вещатель AVROTROS объявил, что не будет участвовать в международных соревнованиях, назвав их «платформой раскола». После этого ответственность за участие Нидерландов перешла в NPO, проведшую переговоры с Европейским вещательным союзом (EBU). В итоге страна все-таки решила вернуться на конкурс.

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«Начиная с 2027 года, нидерландский общественный вещатель снова примет участие в песенном конкурсе „Евровидение“, представляя участника от Нидерландов», — говорится в официальном заявлении NPO.

Нидерланды возвращаются на «Евровидение» / © Associated Press

В то же время, формат участия Нидерландов изменится. Представителя страны будет выбирать независимая группа экспертов, которая также будет отвечать за его подготовку и поддержку.

В NPO объяснили, что во время переговоров с EBU настаивали на возвращении к первоначальной объединительной идее «Евровидения»: «Мы понимаем, что участие в Евровидении вызывает в Нидерландах неоднозначные чувства. Мы четко попросили EBU снова сделать объединительную миссию конкурса центральным элементом события, учитывая времена геополитической нестабильности, войн и поляризации общества».

Напомним, «Евровидение-2027» состоится 11, 13 и 15 мая в болгарском городе Бургас. Хозяйкой конкурса стала Болгария после победы певицы Dara с песней Bangaranga на конкурсе в 2026 году. Кстати, уже раскрыто имя известного певца, ставшего музыкальным продюсером нацотбора в Украине.

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