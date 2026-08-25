"Евровидение-2027": одна из стран категорически отказалась от участия в конкурсе и назвала причину

"Евровидение-2027" / © eurovisionworld.com

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Одна из стран категорически отказалась от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2027" и озвучила причину своего решения.

Речь идет о Нидерландах, пишет Euronews. Как сообщает нидерландский вещатель, в следующем году страна отказывается от участия. Нидерланды бойкотируют «Евровидение», поскольку музыкальную гонку якобы больше нельзя назвать нейтральной.

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«Нельзя отрицать, что международные конфликты все больше влияют на конкурс, подрывая его нейтральный характер. Таким образом, песенный конкурс Евровидение стал платформой для раскола», — говорится в заявлении нидерландского вещателя.

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Причина этого — война в Газе и причастность к этому Израиля. Ранее ряд стран требовали дисквалификации израильтян с «Евровидения», однако Европейский языковой союз не пошел на этот шаг. Вместо этого несколько изменили правила конкурса. Если страна становится победительницей, но при этом находится в состоянии вооруженного конфликта, то лишается права на проведение «Евровидения». Однако Нидерланды такие изменения не удовлетворили.

«Недавно объявленные изменения не дают достаточной уверенности в том, что независимый и нейтральный характер песенного конкурса „Евровидение“ был возобновлен», — говорится в заявлении нидерландского вещателя.

К слову, Нидерланды в этом году тоже бойкотировали конкурс. Причиной этого было участие Израиля. Также из-за этого в Вену не поехали Испания, Ирландия, Словения и Исландия.

Отметим, в этом году на «Евровидении» победила болгарская певица DARA с песней Bangaranga, так что конкурс будет организовывать Болгария. К слову, стране впервые выпало такое право. Недавно стало известно, в каком городе состоится «Евровидение-2027».

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