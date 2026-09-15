"Евровидение-2027": раскрыто имя известного певца, который стал музыкальным продюсером нацотбора

Нацотбор на "Евровидение-2027" / © instagram.com/suspilne.eurovision

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Названо имя известного певца, который станет музыкальным продюсером Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2027".

Так, «Суспільне» с 15 сентября начинает прием заявок от желающих стать участником нацотбора. Срок — 2 ноября включительно. После этого будет сформирован лонглист, в который войдет до 12 участников. Далее — шортлист из не менее, чем шести вокалистов, имена которых объявят до 2 декабря.

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Также фанаты "Евровидения-2027" смогут выбрать путем голосования последнего финалиста нацотбора. Полный список участников конкурса станет известен не позднее, чем 22 января 2027 года. После этого уже в феврале проведут финал нацотбора.

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А пока «Суспільне» раскрывает имя музыкального продюсера. Им стал певец Дмитрий Шуров, он же Pianoбой. Ранее артисту уже дважды поручали эту ответственную миссию — в 2023-м и 2024 годах.

Дмитрий Шуров стал музыкальным продюсером нацотбора на «Евровидение-2027» / © suspilne.media

«Каждый год работы на нацотборе я делаю все, что в моих силах, чтобы показать широкую музыкальную палитру того, что происходит в украинской музыке, и вместе выбрать крутейшего исполнителя для поездки на большое международное шоу», — комментирует исполнитель.

Напомним, недавно стало известно, что Украина изменит правила проведения нацотбора. В «Суспільному» уже раскрыли причину такого решения.

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