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"Евровидение-2027": раскрыто имя известного певца, который стал музыкальным продюсером нацотбора
Артисту уже не в первый раз доверяют эту миссию.
Названо имя известного певца, который станет музыкальным продюсером Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2027".
Так, «Суспільне» с 15 сентября начинает прием заявок от желающих стать участником нацотбора. Срок — 2 ноября включительно. После этого будет сформирован лонглист, в который войдет до 12 участников. Далее — шортлист из не менее, чем шести вокалистов, имена которых объявят до 2 декабря.
Также фанаты "Евровидения-2027" смогут выбрать путем голосования последнего финалиста нацотбора. Полный список участников конкурса станет известен не позднее, чем 22 января 2027 года. После этого уже в феврале проведут финал нацотбора.
А пока «Суспільне» раскрывает имя музыкального продюсера. Им стал певец Дмитрий Шуров, он же Pianoбой. Ранее артисту уже дважды поручали эту ответственную миссию — в 2023-м и 2024 годах.
«Каждый год работы на нацотборе я делаю все, что в моих силах, чтобы показать широкую музыкальную палитру того, что происходит в украинской музыке, и вместе выбрать крутейшего исполнителя для поездки на большое международное шоу», — комментирует исполнитель.
Напомним, недавно стало известно, что Украина изменит правила проведения нацотбора. В «Суспільному» уже раскрыли причину такого решения.