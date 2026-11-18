Александра Зарицкая

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Фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая объяснила, почему в этом году не будет подавать заявку на Нацотбор на «Евровидение», несмотря на то, что у коллектива уже есть песни, которые могли бы представить Украину на конкурсе.

В настоящее время артистка вместе с командой сосредоточилась на работе над новым альбомом. Его релиз намечен на 1 марта. По словам певицы, группа давно не выпускала полноформатную пластинку — предыдущая появилась примерно пять-шесть лет назад. Об этом Зарицкая рассказала журналистке Анне Севастьяновой в разговоре для проекта «Наедине с Гламуром» . Поэтому музыканты направили все силы на подготовку нового материала. В то же время Зарицкая призналась, что не слишком скучает по большому количеству публичных мер. А вот по поводу Евровидения ее позиция за это время изменилась.

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«Мы обнаружили песню. У нас в новом альбоме будет много классных песен, которые, в частности, могли бы быть на "Евровидении". Но есть уже такое чувство, что Евровидение все же надо оставить для молодых артистов, менее опытных. Как будто я уже пережила эту историю. Поэтому сейчас мы полностью посвящаем себя нашей музыке», – поделилась Саша.

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Александра Зарицкая

Артистка также рассказала, что группа сознательно сократила количество публичных выходов, чтобы иметь больше времени на творчество. Она подчеркнула, что сейчас для KAZKA приоритетом является именно новая музыка, над которой команда работает уже продолжительное время.

"Мы сейчас занимаемся исключительно музыкой и творчеством и стараемся минимизировать выходы для того, чтобы максимально подготовиться к нашему альбому", - отметила певица.

Александра Зарицкая

▶️ Полный выпуск «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Почему МОЗГОВАЯ не пригласила РОТАРУ и ПОЛЯКОВУ, и как ВЕТЕР поставил на место КАМАЛИЮ. ЗАСТРОЙКИ ШОУ

Напомним, недавно похудела Александра Зарицкая в обжатом комбинезоне блеснула стройной фигурой и похвасталась плоским животом.

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