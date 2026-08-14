"Евровидение-2027", DARA / © Associated Press

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После победы болгарской певицы DARA на «Евровидении-2026» право провести конкурс в 2027 году досталось Болгарии.

Теперь организаторы официально объявили и город-хозяина — им стал курортный Бургас на побережье Черного моря. Именно там обустроят главную арену конкурса, а тысячи еврофанов из разных стран приедут в Болгарию, чтобы вживую увидеть грандиозные шоу. Бургас опередил столицу Софию в отборе города-хозяина, пишет EBU.

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По решению Европейского вещательного союза ключевой локацией станет «Арена Бургас». Выбор города объяснили его инфраструктурой, возможностями проведения масштабных мероприятий и перспективой представить Бургас миллионам зрителей во всем мире.

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«Бургас вносит в песенный конкурс "Евровидение" что-то действительно особенное», — отметил директор конкурса Мартин Грин.

Он также отметил особую атмосферу города, назвав Бургас гостеприимным местом с развитой музыкальной и культурной сценой, которое имеет все необходимое для приема международной «евросемьи».

Известны уже и даты проведения конкурса. Первый полуфинал состоится 11 мая 2027 года, второй — 13 мая, а грандиозный финал запланирован на 15 мая. Таким образом, в следующем году «Евровидение» отметит 71-летие.

Напомним, победу Болгарии на конкурсе этого года принесла певица DARA с песней «Bangaranga». Она опередила главных фаворитов — представителей Финляндии и Австралии. Украину на «Евровидении-2026» представляла LELЕKA, занявшая девятое место.

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Проведение конкурса станет для Болгарии не только большим музыкальным событием, но и возможностью привлечь туристов в страну. Как отмечают в EBU, города-хозяева Евровидения могут получать значительный экономический эффект благодаря наплыву гостей и международному вниманию.

В то же время решение провести конкурс в Болгарии раньше было не столь очевидным. После победы DARA в стране шли дискуссии о стоимости масштабного мероприятия и возможной нагрузке на государственный бюджет. В итоге организаторы все же подтвердили проведение конкурса в стране.

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