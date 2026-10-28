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Дата публикации
Категория
Гламур
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"Евровидение-2027": страна, избегавшая 4 года конкурса, удивит возвращением на сцену

После четырехлетнего перерыва страна снова сразится за победу на песенном конкурсе, который в следующем году будет принимать Болгария.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Евровидение 2027

"Евровидение-2027" / © eurovisionworld.com

Северная Македония вернется на Евровидение-2027 после четырехлетнего перерыва, а общее количество стран-участниц международного песенного конкурса в следующем году составит 36.

Об этом сообщил Европейский языковой союз (EBU) . Северная Македония не участвовала в шоу в течение четырех лет. Причиной стали финансовые затруднения. В последний раз страна выступала на конкурсе 2022 года. Теперь ее представитель снова сможет посоревноваться за приверженность европейской аудитории.

«Евровидение-2027» / © instagram.com/eurovision

«Евровидение-2027» / © instagram.com/eurovision

Лучший результат Северной Македонии в истории «Евровидения» связан с певицей Тамарой Тодевской. В 2019 году она представила композицию Proud и заняла седьмое место, получив в общей сложности 305 баллов от жюри и зрителей.

Северная Македония "Евровидение" 2019 / © Сайт Евровиденья

Северная Македония "Евровидение" 2019 / © Сайт Евровиденья

Тогда выступление артистки стало самым успешным для страны за все время ее участия в конкурсе. Впервые Северная Македония вышла на сцену Евровидения 1998 года, однако до сих пор ни разу не одерживала победу.

Еще одним важным изменением в списке участников 2027 станет возвращение Нидерландов. Кроме того, на конкурсе впервые выступит Канада. В то же время окончательное участие Испании и Словении остается под вопросом: обе страны бойкотировали шоу в этом году из-за участия Израиля и должны определиться со своими планами до декабря.

"Евровидение-2027" состоится в Болгарии в мае. Для конкурса в следующем году возвращение сразу нескольких стран и появление нового участника может существенно изменить привычный состав международного музыкального соревнования.

Напомним, ранее стало известно, что Чехия впервые за многие годы отказалась от участия и озадачила причиной .

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