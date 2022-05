"Евровидение": кто побеждал в конкурсе с 2000 года

Конкурс проводится с 1956 года между странами-членами Европейского вещательного союза.

Уже 10 мая стартует международный песенный конкурс "Евровидение-2022".

Он проводится с 1956 года между странами-членами Европейского вещательного союза. Впервые "Евровидение" состоялось в Швейцарии, а представитель этой страны одержал победу. Песни-победители становятся хитами во многих странах мира.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить триумфаторов конкурса с 2000 года.

2000 год — Дания

13 мая в Стокгольме победил поп-рок-дуэт Olsen Brothers, который представил песню Fly on the Wings of Love. Тогда участники получили от зрителей и жюри 195 баллов.

2001 год — Эстония

На 46-м конкурсе песни, который состоялся в Копенгагене 12 мая, победил дуэт Tanel Padar, Dave Benton & 2XL с песней Everybody. Тогда участвовали представители 23 стран.

2002 год — Латвия

В том году в Таллинне кубок забрала певица Marie N с песней I Wanna. Участница получила 172 балла.

2003 год — Турция

Победительницей конкурса "Евровидение-2003" стала турецкая поп-певица Сертаб Эренер. Она очаровала песней Everyway That I Can и набрала 167 баллов.

2004 год — Украина

На конкурсе в Стамбуле среди 36 стран-участниц украинская певица Руслана заняла первое место с 280 баллами. Артистка покорила зрителей хитом Wild Dances. Интересно, что накануне полуфинала во время репетиции ее выступления сцена не выдержала и треснула. Пол с очень прочного стекла пришлось заменить. Это была первая победа Украины на "Евровидении".

2005 год — Греция

21 мая в 2005-м торжествовала певица из Греции Елена Папаризу. Тогда ее песня My Number One понравилась больше всего. Артистка набрала 230 баллов.

2006 год — Финляндия

Не забудут пользователи выступ-победителя с Финляндии — группы Lordi, которая представила песню Hard Rock Hallelujah.

2007 год — Сербия

На 52-м по счету конкурсе в Афинах кубок получила Мария Шерифович с песней "Молитва". Тогда певица набрала 268 баллов. Второе место заняла Верка Сердючка

2008 год — Россия

В 2008 году первый место занял российский певец Дима Билан, который исполнил песню Believe.

2009 год — Норвегия

На конкурсе в Москве победил Александр Рыбак с композицией Fairytale. Артист набрал рекордное на то время количество баллов — 387.

2010 год — Германия

Лена Майер-Ландрут стала победительницей "Евровидения-2010" в Осло с песней Satellite. В 2011-м Лена снова представила Германию на Евровидении в Дюссельдорфе, но заняла 10 место.

2011 год — Азербайджан

Азербайджану первую победу принес чувственный дуэт Ell/Nikki с песней Running Scared.

2012 год — Швеция

Loreen приняла участие в 57-м конкурсе и одержала победу с песней Euphoria. Выступление шведской певицы оценили в 372 балла.

2013 год — Дания

В шведском городе Мальме 18 мая в 2013 году кубок достался датской певице Эммили де Форест. Ее выступление с песней Only Teardrops получило 281 балл.

2014 — Австрия

На конкурсе в Копенгагене среди 37 участвовавших стран первое место с 290 баллами заняла дрэг-куин Кончита Вурст. Артистка, настоящее имя которой Томас Нойвирт, ошеломила песней Rise Like a Phoenix.

2015 — Швеция

В 2015-м в Вене кубок забрал певец Монс Сельмерлев с песней Heroes. Участник получил 365 баллов.

2016 — Украина

Во второй раз Украина победила на "Евровидении" благодаря певице Джамале. Звезда мощно исполнила "1944" и получила кубок.

2017 — Португалия

В том году победил Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois. Его номер оценили в рекордные 758 баллов.

2018 — Израиль

Произвела фурор на 63-м конкурсе израильская исполнительница Netta с песней Toy.

2019 — Нидерланды

Нидерландский певец Дункан Лоренс стал победителем в 2019 году. Артист представил хит Arcade.

В 2020 году конкурс "Евровидение" не состоялся из-за пандемии коронавируса. Мероприятие перенесли на 2021 год.

2021 год – Италия

На 65-м по счету конкурсе в Роттердаме кубок получила группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Тогда рокеры набрали 524 балла. Украинская группа Go-A заняла 5-е место.

В этом году Украину представляет группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Коллективу прочат победу.

Напомним, 8 мая состоялась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2022". Kalush Orchestra встретили громкими аплодисментами и криками "Слава Украине".

