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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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"Езжай воевать за свою страну": Элину Светолину жестоко травят после разрыва с мужем-иностранцем

Иностранцы оставляют под постами теннисистки циничные комментарии о ее личной жизни и войне в Украине.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Элина Свитолина

Элина Свитолина / © instagram.com/elisvitolina/

Украинская теннисистка Элина Свитолина оказалась под волной травли в соцсетях после новости о разводе с мужем Гаэлем Монфисом — иностранцы оставляют ей оскорбительные комментарии и спекулируют на теме войны в Украине.

Неприятные сообщения появились под свежими публикациями спортсменки, посвященными престижному турниру WTA-2026. Часть пользователей критикует ее внешний вид и одежду. Другие упрекают, что она продолжает заниматься карьерой за границей. Некоторые вообще связывают ее личную жизнь с войной. Более того, в комментариях не гнушаются прямыми образами и призывами покинуть страну пребывания.

Элина Свитолина / © instagram.com/elisvitolina/

Элина Свитолина / © instagram.com/elisvitolina/

Не менее циничные сообщения появились и под другими сообщениями Светолиной. В частности, ей упрекают, что она якобы недостаточно обеспокоена войной, а также пытаются унизить из-за разрыва с французским теннисистом. Среди комментариев есть и такие: «Монфис заслуживает лучшего!», «Я думал, она мобилизовалась и воюет», «Гаэль выиграл в лотерею, избавившись от нее».

Отдельные пользователи даже обвиняют украинскую спортсменку в том, что она якобы использует тему войны в собственных интересах, хотя никаких оснований для таких упреков в комментариях не приводят.

Комментарии под сообщением Элины Светолиной / © instagram.com/elisvitolina/

Комментарии под сообщением Элины Светолиной / © instagram.com/elisvitolina/

На фоне волны образ украинцы пытаются поддержать Элину и напоминают иностранную аудиторию о реалиях, в которых живут наши соотечественники. Они возмущаются тем, что вместо уважения к спортсменке, представляющей Украину на международной арене, она получает порцию ненависти.

«Боже, я не знаю, как вы выдерживаете все эти комментарии. Мне так жаль, что вам все это пишут… Я знала еще до этого, что большинство людей неадекватно, когда они не понимали, почему руки не давят россиянам. Но сейчас это какой-нибудь апогей. Я надеюсь, что вы чувствуете хотя бы немного нашей, украинской поддержки, мы с вами всегда! Вы вдохновение, пример силы, стойкости и огромной смелости!» — обратилась к теннисистке одна из подписниц.

Элина Свитолина / © instagram.com/elisvitolina/

Элина Свитолина / © instagram.com/elisvitolina/

Тем временем Светолину ждет очередное испытание на корте. Уже 9 ноября в 22:00 по Киеву она должна сыграть против российской теннисистки Мирры Андреевой.

Напомним, недавно экс-мужчина Элины Светолиной сделал тревожное признание о своем состоянии после их развода.

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