"Езжу на метро": жена Виктора Павлика рассекретила свои расходы и на чем экономит

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

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Жена певца Виктора Павлика , блогерша Екатерина Репяхова , откровенно рассказала о своих финансовых приоритетах и призналась, на чем не жалеет денег, а где охотно выбирает бюджетные альтернативы.

Поводом для разговора стала реакция подписчицы на ее покупки в Primark. Но подвергла критике Екатерину за то, что она делится вещами недорогих брендов. В ответ блоггер решила объяснить свое отношение к расходам. Она подчеркнула, что не считает нужным переплачивать за все. Более того, некоторые дорогие покупки ее совсем не интересуют. В то же время, есть вещи, ради которых она готова тратить значительные суммы.

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"На чем я никогда не буду экономить, это, конечно, празднование дней рождения. Они стоят много, но это те моменты, которые наполняют и держат меня весь год. Хоть это мой день рождения, хоть день рождения (сына) Михасика, это какая-то магия невероятная, которая действительно держит еще очень-очень долго", — поделилась Реп.

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Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Отдельное место в расходах Екатерины занимает развитие сына. Для Михаила она выбирает лучших педагогов и не планирует экономить на его занятиях. Зато собственный уход блоггер не считает категорией, на которую обязательно нужно тратить большие деньги. По ее словам, она вполне спокойно покупает доступную косметику, в частности, кремы и средства для умывания.

"На чем я могу сэкономить. Вы знаете, это, возможно, будет звучать неожиданно, но на уходе я могу сэкономить. Я могу купить недорогой продукт. Необязательно у меня вся косметика дорогая или даже декоративная косметика. Если, например, у меня очень часто такое случается, что у меня что-то закончилось? какой-то недорогой крем или умывалку или все что угодно. То есть на любом уходе, на косметике я могу смело сэкономить.

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Также Екатерина не гонится за дорогими брендами в одежде и аксессуарах. В ее гардеробе нет люксовых сумок, а покупать их специально она не стремится. Даже обувь, которая имеет вид известной дорогой модели, блоггер может приобрести по более доступной цене.

"Например, сейчас я в кедах под Golden Goose, которые стоят в оригинале 500 долларов. Я вот за 4 тысячи хожу и абсолютно счастлива", - отметила она.

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Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

А вот на питании Репяхова экономить не собирается. Она призналась, что семья часто выбирает рестораны и доставку, а домой покупает только качественные продукты. Обычно Екатерина готовит завтраки для сына, в то время как ужины они чаще заказывают.

"Я никогда не сэкономлю на еде. Я вообще редко готовлю дома. Это уже переходит видео на мои дорогие привычки. Чаще всего мы едим в ресторанах, доставка. Я завтраки обычно готовлю сынишку. Ужины, как правило, мы заказываем, что-то вкусненькое, что Михасик любит. очень зависит наше здоровье, самочувствие", - рассказала блогерша.

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Еще одна неожиданная привычка Екатерины касается путешествий и передвижения по городу. Она не считает необходимым выбирать дорогие отели, если речь идет только о ночлеге. А вместо такси охотно пользуется общественным транспортом.

"На транспорте могу сэкономить. Обожаю ездить на метро. Никогда не поеду на такси, если есть возможность подъехать на метро", - призналась Репяхова.

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Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно жена Виктора Павлика показала его лицо с ужасающим отеком и гематомой после неудачной операции.

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