Фагот и Ольга Навроцкая разошлись после 16 лет отношений
Именно дизайнер объявила об их разрыве.
Участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта, он же Фагот, и дизайнер Ольга Навроцкая разошлись после 16 лет отношений.
Об этом объявила именно дизайнер. Так, Ольга Навроцкая стала новой героиней YouTube-проекта "Маричка". Но перед выпуском эпизода ведущая Маричка Падалко объявила в Instagram сообщение дизайнера. Ольга Навроцкая призналась, что они с Фаготом больше не вместе.
"Буквально перед выходом этого разговора Ольга Навроцкая сообщила мне о расторжении отношений со своим долговременным партнером Олегом Михайлютой ("Фаготом")", - сообщила Маричка Падалко.
При этом подробностей Ольга Навроцкая не раскрывала. Однако, как отметила Маричка Падалко, дизайнер пообещала это впоследствии сделать. Вместе с тем, ведущая пожелала Ольге Навроцкой быть счастливой, в том числе, и в этом решении.
"Что именно? Ольга Навроцкая пообещала рассказать позже. А пока мы желаем ей быть счастливой в этом моменте и в этом решении", - добавила Маричка.
Отметим, когда точно Ольга Навроцкая и Олег Михайлюта разошлись - неизвестно. Однако, очевидно, это произошло еще в прошлом году. Осенью 2025-го в Сети активно распространялось видео, где музыкант гулял за ручки с молодой девушкой. Вполне вероятно, что в то время Фагот и Ольга Навроцкая уже не были вместе.