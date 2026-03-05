Фагот и Ольга Навроцкая разошлись после 16 лет отношений

Фагот и Ольга Навроцкая / © instagram.com/fahot

Реклама

Участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта, он же Фагот, и дизайнер Ольга Навроцкая разошлись после 16 лет отношений.

Об этом объявила именно дизайнер. Так, Ольга Навроцкая стала новой героиней YouTube-проекта "Маричка". Но перед выпуском эпизода ведущая Маричка Падалко объявила в Instagram сообщение дизайнера. Ольга Навроцкая призналась, что они с Фаготом больше не вместе.

"Буквально перед выходом этого разговора Ольга Навроцкая сообщила мне о расторжении отношений со своим долговременным партнером Олегом Михайлютой ("Фаготом")", - сообщила Маричка Падалко.

Реклама

Фагот и Ольга Навроцкая / © instagram.com/navro

При этом подробностей Ольга Навроцкая не раскрывала. Однако, как отметила Маричка Падалко, дизайнер пообещала это впоследствии сделать. Вместе с тем, ведущая пожелала Ольге Навроцкой быть счастливой, в том числе, и в этом решении.

"Что именно? Ольга Навроцкая пообещала рассказать позже. А пока мы желаем ей быть счастливой в этом моменте и в этом решении", - добавила Маричка.

Отметим, когда точно Ольга Навроцкая и Олег Михайлюта разошлись - неизвестно. Однако, очевидно, это произошло еще в прошлом году. Осенью 2025-го в Сети активно распространялось видео, где музыкант гулял за ручки с молодой девушкой. Вполне вероятно, что в то время Фагот и Ольга Навроцкая уже не были вместе.