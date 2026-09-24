Фагот из "ТНМК" не пощадил Соседова-путиниста после его смерти и тремя словами отреагировал на эту новость

Фагот и Сергей Соседов

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Украинский музыкант Фагот, настоящее имя которого Олег Михайлюта, тремя словами отреагировал на смерть российского музыкального критика Сергея Соседова, который в свое время приобрел популярность в Украине, а впоследствии поддержал российскую агрессию.

Новость о смерти 58-летнего Соседова появилась 23 сентября. Музыкант скончался во время пребывания в Якутии. По предварительной информации российских СМИ, критик поскользнулся на лестнице и ударился головой. В то же время в публикациях появлялись и другие версии его смерти — в частности, проблемы с сердцем или тромб. На фоне известия о смерти Соседова Фагот оставил многозначительный комментарий в Threads. При этом артист не стал писать длинных объяснений.

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«Просто какой-то праздник», — написал Фагот.

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Комментарий Фагота / © instagram.com/fahot

Эту фразу музыкант оставил под публикацией своей знакомой Соседовой, которая поделилась их совместным фото и выразила сожаление по поводу его смерти. Впоследствии Фагот повторил тот же комментарий под постом украинки, которая упомянула о смерти критика и его позиции в отношении Украины.

Комментарий Фагота / © instagram.com/fahot

Своей репликой Фагот перефразировал известную фразу из советского фильма «Приключения Буратино» — «Это просто праздник какой-то!». В украинском сегменте социальных сетей эту фразу давно используют в качестве саркастической реакции на события в России.

Для украинских зрителей Соседов в свое время был хорошо знакомой медийной личностью. Он работал в Киеве, был судьей украинского «Х-Фактора» и на протяжении многих лет появлялся на телевидении. В 2010-х годах критик публично говорил о своей привязанности к Киеву и даже уверял, что, мол, при необходимости готов выучить украинский язык.

«Я — свободный и толерантный человек. Я человек европейского склада. Со мной можно говорить о чём угодно», — говорил Соседов в 2010 году.

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Сергей Соседов / © Facebook

Впрочем, его публичная позиция со временем кардинально изменилась. После оккупации Крыма Россией Соседов поддержал действия Кремля, а впоследствии стал регулярно выступать на российских пропагандистских площадках. В 2017 году его внесли в базу «Миротворца», а в 2023-м — в санкционный список Украины. После начала полномасштабного вторжения он не осудил российскую агрессию и продолжил делать антиукраинские заявления.

В частности, в 2023 году на российском пропагандистском телеканале Соседов заявил: «Там такая неонацистская пропаганда, просто адская. Геббельс просто отдыхает».

Сергей Соседов

Напомним, недавно Фагот впервые прокомментировал разрыв с Навроцкой, с которой он был в отношениях 16 лет.

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