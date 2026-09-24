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Фагот из "ТНМК" не пощадил Соседова-путиниста после его смерти и тремя словами отреагировал на эту новость
Музыкант высмеял смерть скандального сторонника РФ.
Украинский музыкант Фагот, настоящее имя которого Олег Михайлюта, тремя словами отреагировал на смерть российского музыкального критика Сергея Соседова, который в свое время приобрел популярность в Украине, а впоследствии поддержал российскую агрессию.
Новость о смерти 58-летнего Соседова появилась 23 сентября. Музыкант скончался во время пребывания в Якутии. По предварительной информации российских СМИ, критик поскользнулся на лестнице и ударился головой. В то же время в публикациях появлялись и другие версии его смерти — в частности, проблемы с сердцем или тромб. На фоне известия о смерти Соседова Фагот оставил многозначительный комментарий в Threads. При этом артист не стал писать длинных объяснений.
«Просто какой-то праздник», — написал Фагот.
Эту фразу музыкант оставил под публикацией своей знакомой Соседовой, которая поделилась их совместным фото и выразила сожаление по поводу его смерти. Впоследствии Фагот повторил тот же комментарий под постом украинки, которая упомянула о смерти критика и его позиции в отношении Украины.
Своей репликой Фагот перефразировал известную фразу из советского фильма «Приключения Буратино» — «Это просто праздник какой-то!». В украинском сегменте социальных сетей эту фразу давно используют в качестве саркастической реакции на события в России.
Для украинских зрителей Соседов в свое время был хорошо знакомой медийной личностью. Он работал в Киеве, был судьей украинского «Х-Фактора» и на протяжении многих лет появлялся на телевидении. В 2010-х годах критик публично говорил о своей привязанности к Киеву и даже уверял, что, мол, при необходимости готов выучить украинский язык.
«Я — свободный и толерантный человек. Я человек европейского склада. Со мной можно говорить о чём угодно», — говорил Соседов в 2010 году.
Впрочем, его публичная позиция со временем кардинально изменилась. После оккупации Крыма Россией Соседов поддержал действия Кремля, а впоследствии стал регулярно выступать на российских пропагандистских площадках. В 2017 году его внесли в базу «Миротворца», а в 2023-м — в санкционный список Украины. После начала полномасштабного вторжения он не осудил российскую агрессию и продолжил делать антиукраинские заявления.
В частности, в 2023 году на российском пропагандистском телеканале Соседов заявил: «Там такая неонацистская пропаганда, просто адская. Геббельс просто отдыхает».
Напомним, недавно Фагот впервые прокомментировал разрыв с Навроцкой, с которой он был в отношениях 16 лет.