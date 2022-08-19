Фагот о неожиданном звонке экс-жены из России в начале войны: "Я решил ее подколоть"

Участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта рассказал о неожиданном разговоре с первой женой во время войны.

Певец Фагот, который сейчас защищает Украину в рядах территориальной обороны, редко говорит о личной жизни. Подробности своего первого и единственного официального брака музыкант держит в секрете.

Бывшие супруги не поддерживают связи, но с началом войны России против Украины экс-супруга Михайлюты сама позвонила ему из российского города Белгорода. Об этом Фагот рассказал в интервью программ и ЖВЛ.

"Меня набрал какой-то незнакомый номер в Viber и голос спросил: "Ты как?". Я ответил: "Нормально, мочим русню". Я решил еще ее подколоть и спросил: "Ты же выходишь на улицу с антивоенным плакатом, надеюсь?". Она, знаете, как сказала: "Ну ты не будешь мне сейчас политинформацию читать", — рассказал музыкант.

Фагот о батальоне "Реванш", сыне и своем отце

После этого разговора Михайлюта еще раз попытался поговорить с бывшей женой, однако с тех пор она игнорирует звонки от певца.

Напомним, что в результате войны в Украине Олег Михайлюта перестал поддерживать связь не только с экс-женой, а и с родным братом, который стал сторонником "русского мира".

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