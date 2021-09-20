Фагот откровенно признался, почему у него с Навроцкой нет детей: "Мы пытались"

Фагот откровенно признался, почему у него с Навроцкой нет детей: "Мы пытались"

Пара почти 12 лет в отношениях.

Фронтмен группы ТНМК и участник "Танцев со звездами" Олег Михайлюта, он же Фагот, в третьем эфире шоу рассказал о годе, который кардинально изменил его жизнь.

Так, для звезды это год, когда родился его сын Никита. Мальчик появился на свет в предыдущих отношениях исполнителя с журналисткой по имени Анастасия.

"Я присутствовал на родах, перерезал пуповину, я его увидел раньше, чем мама. Априори, стараюсь поддерживать его финансово, а как по-другому?" — поделился артист и отметил, что именно ради него пришел на проект.

Фагот с сыном / instagram.com/fahot

Сейчас певец уже почти 12 лет находится в отношениях с известным дизайнером Ольгой Навроцкой. Пара не имеет детей. Фагот назвал причину.

"Мне хочется еще детей, это прикольно. С Олей мы пытались, но пока не случилось, потому что есть банальные нюансы по женскому здоровью", — сообщил знаменитость.

Напомним, в третьем эфире шоу "Танцы со звездами" проект покинула пара Александра Машлятина и Денис Самсон. А как прошел эфир, читайте в нашем материале.

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