ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
453
Время на прочтение
1 мин

Фагот показался с 14-летним сыном-копией и похвастался, как они праздновали его выпуск из 9 класса

Сын Олега Михайлюты уже закончил 9 класс. Певец показал, как они вместе это отпраздновали.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Фагот

Фагот / © instagram.com/fahot

Один из участников группы "ТНМК" Олег Михайлюта, более известный как Фагот, показал редкое фото с 14-летним сыном Никитой.

Семейным снимком артист поделился не просто так. Оказывается, что в этом году в жизни сына Фагота особое событие. Юноша уже закончил 9 класс. Поэтому, Олег Михайлюта вместе с Никитой по-особенному отпраздновал его выпускной.

В частности, они играли в страйкбол. Фагот был с сыном в одной команде. Артист делится, что это было просто что-то невероятное, ведь они разгромили соперника.

"Так празднует выпуск 9-А. Быть с сыном в одной команде - мечта каждого папы! Особенно когда выносишь соперника в сухую!" - делится артист.

Фагот с сыном / © instagram.com/fahot

Фагот с сыном / © instagram.com/fahot

Подписчики Олега Михайлюты поздравили его сына с особым событием в жизни. Но фанаты также обратили внимание, что Никита похож на папу просто как две капли воды: "Сын просто копия папы", "копия", "уже такой взрослый".

Напомним, недавно Евгений Кошевой показывал дочь-выпускницу. 17-летняя Варвара в этом году уже закончила 11 класс.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
453
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie