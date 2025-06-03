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Фагот показался с 14-летним сыном-копией и похвастался, как они праздновали его выпуск из 9 класса
Сын Олега Михайлюты уже закончил 9 класс. Певец показал, как они вместе это отпраздновали.
Один из участников группы "ТНМК" Олег Михайлюта, более известный как Фагот, показал редкое фото с 14-летним сыном Никитой.
Семейным снимком артист поделился не просто так. Оказывается, что в этом году в жизни сына Фагота особое событие. Юноша уже закончил 9 класс. Поэтому, Олег Михайлюта вместе с Никитой по-особенному отпраздновал его выпускной.
В частности, они играли в страйкбол. Фагот был с сыном в одной команде. Артист делится, что это было просто что-то невероятное, ведь они разгромили соперника.
"Так празднует выпуск 9-А. Быть с сыном в одной команде - мечта каждого папы! Особенно когда выносишь соперника в сухую!" - делится артист.
Подписчики Олега Михайлюты поздравили его сына с особым событием в жизни. Но фанаты также обратили внимание, что Никита похож на папу просто как две капли воды: "Сын просто копия папы", "копия", "уже такой взрослый".
Напомним, недавно Евгений Кошевой показывал дочь-выпускницу. 17-летняя Варвара в этом году уже закончила 11 класс.