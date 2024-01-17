Фагот признался, как расстался с беременной девушкой: "Это был сложный этап"

Фронтмен группы ТНМК Олег Михайлюта, он же Фагот, откровенно признался, как расстался с беременной девушкой.

Музыкант в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" рассказал, что раньше был очень сильно любвеобильным. Когда он понял, что у него нет чувств к своей избраннице, то решил порвать с Анастасией. Однако она ошеломила его признанием, что беременна.

По словам Фагота, он хотел быть честным и с Анастасией, и с самим собой. От избранницы певец ушел, но он ребенка не отказался.

Фагот / Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

"Так случилось, что я - любвеобильный, а тогда был очень сильно любвеобильным. Но ведь надо быть честным… Когда я собрался силами с ней поговорить, а она мне сказала, что беременна. Это был п**дец и для нее, и для меня. Я сразу сказал, что никуда не исчезаю, не отказываюсь, а буду поддерживать", — признался артист.

Фагот поделился, что в его жизни был действительно непростой период. Однако сейчас они с 13-летним сыном Никитой и Анастасией находятся в прекрасных отношениях.

Фагот с сыном / Фото: instagram.com/fahot

"Это был очень сложный этап. Сейчас все прекрасно. У нас отличные отношения и с Настей, и с Никитой, и с ее семьей. Недавно мы все вместе случайно встретились в Париже. Это была прекрасная встреча, все посидели, пообщались. Я с чистой. совестью отправил Никиту к дедушке в Австралию. Он провел там нормально времени, а через некоторое время сказал, что хочет возвращаться. Он вернулся, и я этому очень рад, потому что сын рядом", — поделился музыкант.

Отметим, уже более 12 лет Олег Михайлюта находится в отношениях с дизайнером Ольгой Навроцкой. Своих детей у пары нет.

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