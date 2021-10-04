Фагот прокомментировал свой вылет из "Танцев со звездами" и сказал, сколько кило сбросил на шоу

Артист поблагодарил всех, кто в него верил.
Участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта прокомментировал свой вылет из проекта "Танцы со звездами" после пятого прямого эфира.
На странице в Instagram артист опубликовал пост, где поблагодарил всех, кто верил в него и поддерживал на протяжении всего проекта.
"Это было прекрасное путешествие длиной в пять недель. Я изучил новые пять танцев", — поделился своими впечатлениями артист.
Кроме этого, звезда признался, что от начала участия в шоу он похудел на 12 кило.
"Чувствую себя прекрасно, чего и всем вам желаю", — добавил Фагот.
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