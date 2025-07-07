Фагот рассекретил, где учится сын от экс-возлюбленной и как он финансово его обеспечивает

Фагот / © YULA company

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Один из участников группы "ТНМК" Олег Михайлюта, более известный как Фагот, рассекретил, где учится его 14-летний сын и как он помогает ему финансово.

Артист воспитывает подростка Никиту от экс-возлюбленной Анастасии. Исполнитель на проекте "Тур звездами" делится, что у них с сыном прекрасные отношения. Фагот убежден, что это все потому, что он нечасто с Никитой общается. Певец считает себя довольно авторитарным. Тем временем исполнитель хочет, чтобы его ребенок вырос самодостаточным человеком.

"Иногда мне кажется, если бы я еще больше общался с сыном, у нас были бы менее гармоничные отношения. Мне кажется, что я где-то все же авторитарный, а я хочу, чтобы он вырос самодостаточным человеком, я не хочу его ломать. У нас с ним прекрасные отношения, несмотря на то, что мы нечасто общаемся. Хотя, что такое нечасто. Через день - это я считаю нечасто", - говорит исполнитель.

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Фагот с сыном / © instagram.com/fahot

Фагот помогает финансово обеспечивать сына. Правда, из-за нестабильного дохода суммы разные. Артист может бывшей возлюбленной дать средства, а может сразу Никите.

"Доходы нерегулярные, то и нет регулярных сумм. Иногда просто конверт маме в ящик засовываю или перевожу что-то, или Никитос просит: "Папа, мне надо". Пока он просит у меня 500-600 гривен, то я радуюсь, что такие суммы. Пройдет немного времени, он подрастет, ему надо будет больше", - поделился артист.

Кстати, Фагот также рассекретил, где учится его сын. Оказывается, Никита - математик. Парень учится в специализированном математическом лицее. Сначала сыну Фагота сложно это давалось. Более того, Никита настолько волновался, что доходило до панических атак. Впрочем, исполнитель проводил с сыном разговоры, то сейчас обучение ему дается гораздо легче.

Фагот с сыном / © instagram.com/fahot

"Он математик. Он как раз сейчас в очень модном лицее математическом учится. Я понимаю, что ему это нравится. Хотя он напрягается. Помню, когда он поступал, он нервничал очень сильно. Даже до панических атак доходило, что он так ответственно относился к учебе и к поступлению. Но пару разговоров, и он расслабился и учится в радость", - добавил артист.

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Напомним, недавно бывший ведущий Сергей Притула рассказал о воспитании детей. Также он признался, чем провинился перед сыном от экс-супруги.