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Фагот рассекретил, как благодаря Ефросининой познакомился с Навроцкой и почему до сих пор на ней не женился

Фагот рассекретил, как благодаря Ефросининой познакомился с Навроцкой и почему до сих пор на ней не женился

Фагот и Ольга Навроцкая / Фото: instagram.com/fahot

Звездная пара уже более 12 лет вместе.

Участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта, более известный как Фагот, вспомнил, как познакомился со своей избранницей, дизайнером Ольгой Навроцкой.

Их встреча была случайной. Фагот в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" вспомнил, что пришел на день рождения ведущей Маши Ефросининой и увидел там Ольгу. Музыкант признался, что дизайнер ему понравилась. Они познакомились, начали общаться, а потом их дружеские отношения переросли в романтические.

Фагот и Ольга Навроцкая / © instagram.com/navro
Фагот и Ольга Навроцкая / Фото: instagram.com/navro

"У меня был прекрасный день. Я только что закончил отношения с одной девушкой, был свободным. Я пошел на день рождения к Маше Ефросининой. Там увидел, что у барной стойки сидит симпатичная девушка. Я ее знал, но лично мы не были знакомы. И вот так завертелось", — вспомнил артист.

Хотя супруги уже более 12 лет живут в гражданском браке, однако они не спешат узаконивать их отношения. Как говорит Фагот, они не видят в этом смысла.

"Я уже был женат, она была замужем, так это уже лишнее", — ответил артист.

Фагот и Ольга Навроцкая / © instagram.com/navro
Фагот и Ольга Навроцкая / Фото: instagram.com/navro

Отметим, что Олег Михайлюта держит в секрете подробности своего первого и единственного брака. Единственное, что известно, что его женой была россиянкой, с которой он не общается.

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