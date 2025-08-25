- Дата публикации
Фагот рассказал, почему София Ротару публично не комментирует войну
Артист поделился собственным предположением относительно молчания певицы.
Участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта, более известный как Фагот, объяснил, почему София Ротару не делает публичных заявлений о войне.
Украинская певица София Ротару уже более трех лет войны почти не высказывается публично о событиях в Украине. Это вызывает немало вопросов среди ее поклонников и в медиа.
В интервью для Oboz.ua певец рассказал, что они давно не общались напрямую, однако он предполагает, что дело может быть в сложном положении самой Ротару.
"Насколько я понимаю, там есть свои нюансы. Возможно, она осторожна из-за того, что у нее немало активов на оккупированных территориях. И эти вопросы пока не решены", — отметил Фагот.
В то же время артист вспомнил, что во время войны ему приходилось видеться с сыном певицы Русланом. Обоих объединяет увлечение мотоциклами, и даже на Рождество они встречались в кругу общих друзей.
Напомним, недавно Фагот раскритиковал Данилко за отказ переводить русскоязычные хиты. По его мнению Верка Сердючка просто не хочет этого делать.