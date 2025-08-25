Фагот рассказал, почему София Ротару публично не комментирует войну

Фагот и София Ротару

Участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта, более известный как Фагот, объяснил, почему София Ротару не делает публичных заявлений о войне.

Украинская певица София Ротару уже более трех лет войны почти не высказывается публично о событиях в Украине. Это вызывает немало вопросов среди ее поклонников и в медиа.

В интервью для Oboz.ua певец рассказал, что они давно не общались напрямую, однако он предполагает, что дело может быть в сложном положении самой Ротару.

Фагот / © YULA company

"Насколько я понимаю, там есть свои нюансы. Возможно, она осторожна из-за того, что у нее немало активов на оккупированных территориях. И эти вопросы пока не решены", — отметил Фагот.

В то же время артист вспомнил, что во время войны ему приходилось видеться с сыном певицы Русланом. Обоих объединяет увлечение мотоциклами, и даже на Рождество они встречались в кругу общих друзей.

Напомним, недавно Фагот раскритиковал Данилко за отказ переводить русскоязычные хиты. По его мнению Верка Сердючка просто не хочет этого делать.