Фагот разнес Данилко за отказ переводить русскоязычные хиты: "Никогда не нравились эти отговорки"

Фагот и Андрей Данилко

Участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта, более известный как Фагот, раскритиковал шоумена Андрея Данилко за отказ переводить хиты на украинский язык.

Артист, который выступает в образе Верки Сердючки, продолжает на концертах петь несколько старых русскоязычных песен, за что сталкивается с критикой. Исполнитель объясняет это тем, что композиции просто невозможно перевести, ведь они потеряют свое звучание. Однако Фагот оказался другого мнения. В комментарии Oboz.ua артист говорит, что все это можно делать, лишь бы было желание. По мнению Фагота, заявление, что "песня не переводится", это просто нежелание этим заниматься.

Верка Сердючка

"Ой, да все возможно - надо только захотеть. Мне никогда не нравились эти отговорки: трудно переводить. Конечно, музыка языка другая, но главное же - желание. А это просто нежелание трансформироваться. Не знаю, возможно, он воспринимает это как наступление на свое эго. Но на самом деле ничего страшного не произойдет. Данилко упирается. Но это даже не он, это полтавский жлоб в нем упирается", - уверяет Фагот.

Олег Фагот привел в пример Олю Полякову. Исполнитель вспоминает, что в свое время спорил с коллегой относительно перевода песен. На что она ему отвечала, что не все должна петь на украинском. Наконец, сейчас концертная программа артистки состоит только из композиций на родном языке. Фагот говорит, что в этом плане Полякова его приятно порадовала.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

"Я помню, у меня был спор с Поляковой, когда пытался убедить ее в целесообразности перевода песен на украинский, а она возмущалась: "Я что, должна все петь на украинском?". Это было давно. Говорю: "Ну пусть не все, но хотя бы начни". А теперь смотрю на афиши - сто процентов материала на украинском языке. Все перевела - молодец. Если бы еще десять лет назад начала, была бы еще большим молодцом", - отметил артист.

Напомним, недавно продюсер Игорь Кондратюк высказал свою позицию относительно русскоязычных концертов Верки Сердючки. Он раскритиковал Андрея Данилко за нежелание переводить хиты.