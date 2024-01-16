Фагот разнес путиниста Бардаша и впервые рассказал об их скандале: "Он — подонок"

Участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта, известный как Фагот, раскритиковал продюсера-путиниста Юрия Бардаша и впервые рассказал об их скандале.

Как рассказал музыкант в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", они познакомились случайно. Фагот был на одном из концертов группы "Коррупция", где к нему подошел Бардаш с желанием познакомиться. Однако у Михайлюты был к продюсеру разговор. В частности, Фагота возмутило, как Бардаш в одном из своих интервью продвигал российские нарративы и врал, что в Украине притесняют русскоязычных.

Юрий Бардаш

"Наш басист, он тогда помогал Мише Крупину на басу играть, позвал на их концерт в Киеве. Я пришел и ко мне подошел Бардаш знакомиться. Я ему говорю, что с тобой будет отдельный разговор. Отвел его в сторону и рассказал ему что и к чему", — вспомнил музыкант.

Фагот говорит, что Бардаша отвел в сторону, чтобы обсудить этот инцидент и понять, зачем тот продвигает российские нарративы. Уже впоследствии Михайлюта понял, что продюсер является поклонником "русского мира" и ярым путинистом.

Фагот / Фото: instagram.com/fahot

"Уже тогда понял, что он — подонок. Я наехал, потому что он рассказывал в интервью, что ему здесь запрещают говорить на русском языке. Я ему говорю: "Что ты несешь, ты что, хочешь, чтобы мы стали каким-то там Краснодарским краем ?". Сейчас уже я понял, что он таки этого хотел", — рассказал Фагот.

Отметим, Юрий Бардаш во время полномасштабной войны сбежал в Россию. Там он подыгрывает российской пропаганде, сотрудничает с путинистами и желает Украине проигрыша в войне с РФ.

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