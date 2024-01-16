Фагот резко прошелся по группе 5'Nizza и Лободе и высказался об их позиции: "Им нужны деньги"

Участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта, он же Фагот, резко высказался о певице Светлане Лободе и группе 5'Nizza.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" музыкант прокомментировал, что не критикует артистов, которые до полномасштабной войны ориентировались на рынок России, однако после российского вторжения отказались от этого. Однако Фагот не понимает тех украинских певцов, которые после 24 февраля 2022 года все равно продолжают выпускать российские песни. Михайлюта считает, что таким образом они вносят вклад в культуру страны-агрессора. К слову, именно так делает певица Светлана Лобода, которая, несмотря на войну, продолжает петь русскоязычные песни и выпускать новые на том же языке.

Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

"Если ты делаешь песню на русском языке, ты вносишь вклад в российскую культуру. Если сейчас, после того, что мы уже все осознали, ты продолжаешь вносить вклад в российскую культуру, то ты кто? Ты – враг Украины! Я понимаю, что некоторые сейчас переобулись. Это нормально, что люди осознают, что делали что-то там не так. Если они со временем снова начнут делать русскоязычный контент, тогда мы поймем, что они временно переобулись", – прокомментировал музыкант.

Кроме того, Фагот высказался о группе 5'Nizza, которая после аннексии Крыма и развязанной Россией войны на востоке Украины продолжила давать концерты в РФ. По словам артиста, он из-за этого ссорился с участником коллектива Саном, однако тот пытался убедить, что у группы много фанатов из России и они смогут им донести свою идею.

Группа 5'Nizza

Однако у Фагота об этом другое мнение. Певец убежден, что участники коллектива просто ехали туда, чтобы заработать больше денег.

"Я помню, мы ссорились с Саном (Андреем Запорожцем – прим. ред.). Мы пытались донести то, что мы все эти годы несем, а они – нет. Они притворялись инопланетянами. Им на идею плевать, им нужны деньги. Там, конечно, денег много. До того, как Россия открылась, еще можно было рассказывать, что "не все так однозначно", а сейчас ты уже так не скажешь. Все очень однозначно. Если ты сейчас этого не осознаешь, ты или дурак, или подонок", – высказался Фагот.

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